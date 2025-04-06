Псковских следователей поздравили с профессиональным праздником

14:40, 06 апреля 2025, ПАИ

В областном управлении МВД прошла церемония награждения группы сотрудников, приуроченная к 62-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С поздравительным словом выступил заместитель начальника УМВД – начальник следственного управления полковник юстиции Максим Гайдуков, который отметил, что работа следователей является нелёгким и ответственным трудом. Он добавил, что сотрудники органов предварительного следствия вкладывают много душевных и физических сил, здоровья и практических знаний в дело укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



















Начальник следственного управления поблагодарил своих подчинённых за добросовестное выполнение служебных обязанностей, за высокий уровень профессионализма, за инициативу и настойчивость в решении особенно важных и сложных задач. Он также отметил ветеранов, которые стояли у истоков формирования следственного аппарата, заложили традиции следствия и продолжают быть наставниками, помогая в расследовании уголовных дел и служа примером для молодых сотрудников.

За выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи группа сотрудников была награждена почётными грамотами, благодарственными письмами и подарками. Полковник юстиции Максим Гайдуков также вручил погоны коллегам, которым были присвоены первые специальные звания.

Напомним, что День работника следственных органов МВД России отмечают сегодня, 6 апреля.