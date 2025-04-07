Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей «Бизнес-ланча»
Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 7 апреля.
Как меняется работа центра «Мой бизнес» в рамках нового национального проекта? Как меняется структура запросов бизнеса на поддержку проектов? Какие ключевые мероприятия проведёт «Мой бизнес» в ближайшие месяцы.
Об этом с Анастасией Ивановой поговорят ведущие Александр Машкарин и Ольга Давыдова.
Программа выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей «Бизнес-ланча»
О создании эксклюзивных композитов в Псковской области рассказал председатель совета директоров ГК «Титан»
Стала известна сумма платных услуг, предоставленных жителям Псковской области в феврале
Проведённая в Пскове выездная стажировка Минпромторга поможет популяризировать промышленность в народе – эксперт