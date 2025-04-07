Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей «Бизнес-ланча»

13:26, 07 апреля 2025, ПАИ

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 7 апреля.

Как меняется работа центра «Мой бизнес» в рамках нового национального проекта? Как меняется структура запросов бизнеса на поддержку проектов? Какие ключевые мероприятия проведёт «Мой бизнес» в ближайшие месяцы.

Об этом с Анастасией Ивановой поговорят ведущие Александр Машкарин и Ольга Давыдова.

Программа выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».