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Экономика

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей «Бизнес-ланча»

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 7 апреля.

Анастасия Иванова. Фото: ПАИ

Как меняется работа центра «Мой бизнес» в рамках нового национального проекта? Как меняется структура запросов бизнеса на поддержку проектов? Какие ключевые мероприятия проведёт «Мой бизнес» в ближайшие месяцы.

Об этом с Анастасией Ивановой поговорят ведущие Александр Машкарин и Ольга Давыдова.

Программа выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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