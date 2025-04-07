Завершились съёмки сериала «Москва слезам не верит» по мотивам советской киноленты
Завершились съёмки нового сериала «Москва слезам не верит», снятого по мотивам одноимённой советской мелодрамы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Wink.
Премьера мюзикла, состоящего из восьми серий, состоится на Wink и СТС, дата пока не объявлена.
Действия сериала разворачиваются в Москве 2000-х. В нём рассказывается о трёх подругах, ищущих любовь и счастье. История будет отличаться от первоисточника, но главные герои сохранят основные черты характера оригинальных персонажей.
Участие в съёмках приняли актёры Анастасия Талызина («Я делаю шаг»), Мария Камова, Тина Стойилкович («Многогранники»), Иван Янковский («Аутсорс»), Андрей Бурковский («Медиатор»), Андрей Максимов («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Рузиль Минекаев («Подслушано в Рыбинске»).
Съёмки проходили в популярных местах Москвы, включая локации, которые были задействованы в оригинальном фильме, например, высотка на Котельнической набережной и телецентр «Останкино».
Шоураннером проекта выступил Жора Крыжовников («Слова пацана. Кровь на асфальте»). Производством занимались кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета.
Ранее Псковское агентство информации публиковало киноновинки в новом проекте, посвящённом фильмам и сериалам, в котором собраны свежие премьеры.