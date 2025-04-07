Завершились съёмки сериала «Москва слезам не верит» по мотивам советской киноленты

17:40, 07 апреля 2025, ПАИ

Завершились съёмки нового сериала «Москва слезам не верит», снятого по мотивам одноимённой советской мелодрамы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Wink.

Премьера мюзикла, состоящего из восьми серий, состоится на Wink и СТС, дата пока не объявлена.

Действия сериала разворачиваются в Москве 2000-х. В нём рассказывается о трёх подругах, ищущих любовь и счастье. История будет отличаться от первоисточника, но главные герои сохранят основные черты характера оригинальных персонажей.

Участие в съёмках приняли актёры Анастасия Талызина («Я делаю шаг»), Мария Камова, Тина Стойилкович («Многогранники»), Иван Янковский («Аутсорс»), Андрей Бурковский («Медиатор»), Андрей Максимов («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Рузиль Минекаев («Подслушано в Рыбинске»).

Съёмки проходили в популярных местах Москвы, включая локации, которые были задействованы в оригинальном фильме, например, высотка на Котельнической набережной и телецентр «Останкино».

Шоураннером проекта выступил Жора Крыжовников («Слова пацана. Кровь на асфальте»). Производством занимались кинокомпании «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета.

Ранее Псковское агентство информации публиковало киноновинки в новом проекте, посвящённом фильмам и сериалам, в котором собраны свежие премьеры.