В России запретили рекламу на ресурсах нежелательных организаций

18:36, 07 апреля 2025, ПАИ

В России запретили размещать рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных организаций. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о нежелательных организациях, решение о запрете деятельности или ликвидации которых было принято в суде, а также о ресурсах, доступ к которым ограничен.

Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и распространитель рекламных сообщений, отмечается в документе. За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан – до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Напомним, что новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Отметим, что сегодня Владимир Путин также подписал закон, который даёт возможность работодателям с 1 сентября 2025 года нанимать подростков от 14 до 18 лет на работу в выходные или праздники во время летних каникул. При этом работа должна быть организована через службу занятости или через студенческие отряды, которые зарегистрированы в специальных списках.