В России детям с 14 лет разрешили работать в выходные

14:38, 07 апреля 2025, ПАИ

Работодатели с 1 сентября 2025 года получат возможность нанимать подростков от 14 до 18 лет на работу в выходные или праздники во время летних каникул. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Работа должна быть организована через службу занятости или через студенческие отряды, которые зарегистрированы в специальных списках.

Также важным пунктом трудоустройства будет письменное согласие работника, если подросток старше 15 лет. Для детей 14 лет – письменное согласие ребёнка и одного из родителей. Если речь идёт о детях-сиротах, то потребуется письменное согласие работника и органа опеки и попечительства.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.