Псковский губернатор пожелал участникам Первого детского медиафорума узнать много нового

20:50, 07 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал участникам Первого детского регионального медиафорума узнать как можно больше нового, научиться применять на практике полученные знания, а также плодотворно провести время с единомышленниками и найти новых друзей. Пожелания глава региона написал в своём Telegram-канале.

«Образовательное мероприятие для команд школьных медиацентров и учащихся Школы креативных индустрий придумали «Навигаторы детства» и организовали вместе с нашим госмедиахолдингом и региональным отделением Союза журналистов России. В течение трёх дней, с 7 по 9 апреля, ребят ждут 15 мастер-классов, семинары с участием региональных и федеральных экспертов, обучение работе с искусственным интеллектом. Результатом трёхдневной командной работы станет эфирный медиаконтент – аудио- и видеоролики, подкасты, фоторепортажи и даже мемы. Лучшие примеры мы сможем увидеть и услышать на площадках медиахолдинга», – отметил губернатор.

Напомним, что в работе медиафорума участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. Мастер-классы и практические занятия проходят на площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств.



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



































































































































Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».