Псковский губернатор пожелал участникам Первого детского медиафорума узнать много нового
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал участникам Первого детского регионального медиафорума узнать как можно больше нового, научиться применять на практике полученные знания, а также плодотворно провести время с единомышленниками и найти новых друзей. Пожелания глава региона написал в своём Telegram-канале.
«Образовательное мероприятие для команд школьных медиацентров и учащихся Школы креативных индустрий придумали «Навигаторы детства» и организовали вместе с нашим госмедиахолдингом и региональным отделением Союза журналистов России. В течение трёх дней, с 7 по 9 апреля, ребят ждут 15 мастер-классов, семинары с участием региональных и федеральных экспертов, обучение работе с искусственным интеллектом. Результатом трёхдневной командной работы станет эфирный медиаконтент – аудио- и видеоролики, подкасты, фоторепортажи и даже мемы. Лучшие примеры мы сможем увидеть и услышать на площадках медиахолдинга», – отметил губернатор.
Напомним, что в работе медиафорума участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. Мастер-классы и практические занятия проходят на площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств.
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Фото: Валерия Ковалёва
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Фото: Валерия Ковалёва
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Фото: Валерия Ковалёва
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Фото: Валерия Ковалёва
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Фото: Валерия Ковалёва
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Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
-
Фото: Валерия Ковалёва
Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».
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