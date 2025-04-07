Участницы Первого детского медиафорума Псковской области поделились своими ожиданиями

21:29, 07 апреля 2025, ПАИ

Участницы Первого детского регионального медиафорума из школы № 3 Порхова рассказали ПАИ, чего ждут от мероприятия.

«Я хочу получить много новых знаний, опыт, чтобы потом их применить в работе и продвижении нашего школьного медиацентра. Также хочу поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах», – рассказала Екатерина Алексеева.

«Жду хороших впечатлений, новых знаний и новых знакомств», – добавила Полина Ефимова.

Чтобы принять участие в форуме, девушки написали сценарий, который «долго утверждали», чтобы прийти к единому варианту. Сами съёмки ролика заняли у них немало времени: приходилось оставаться в школе до пяти часов вечера.

«Если тебе что-то интересно, то все сложности уходят на второй план, ты просто начинаешь заниматься своим делом так, как тебе это нравится», – поделились участницы детского медиафорума.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области пройдут мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».