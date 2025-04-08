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Общество

Второй день Псковского детского медиафорума проходит в редакциях регионального государственного медиахолдинга

Второй день I Детского медиафорума Псковской области проходит в редакциях регионального государственного медиахолдинга сегодня, 8 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Участники медиафорума познакомились с работой редакций государственного медиахолдинга Псковской области. После этого они вместе с наставниками начали работать над сценарием аудиоподкастов, а затем записывали их.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области пройдут мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».

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Второй день Псковского детского медиафорума проходит в редакциях регионального государственного медиахолдинга

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