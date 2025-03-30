Об уникальном характере псковского яблока, фермерстве, помощи государства и смелости земледельца – в интервью с главой семейного предприятия

16:33, 30 марта 2025, ПАИ

Сколько гектаров яблочных садов может посадить небольшое частное предприятие? Далеко ли Пскову до всероссийской столицы сидра? Как уберечь растения от заморозков? Какова цена тюльпана? О чём просят людей кусты голубики? На эти и другие вопросы ответил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Цена от матери-природы

– Иван, ваше семейное сельскохозяйственное предприятие выращивает и продаёт розы, тюльпаны, саженцы яблони, вишни, черешни, груши, сливы. С момента основания в 2013 году только площадь яблочных садов выросла с шести гектар до 48. Как удалось добиться такого роста?

– Мы просто видим, что у нас развитие садоводства идёт хорошо, есть спрос на продукцию. Погодные условия и регион подходят под яблоко. Значит, надо работать. Плюс у нас открываются сидродельни, мы с ними уже работаем и есть хорошие перспективы на будущее. Виден потенциал.

– Как вы оцениваете цветочный рынок?

– По цветку однозначно преимущество у российского производителя, кроме, пожалуй, хризантем и роз, хотя наш регион хорошо подходит для выращивания хладолюбивых хризантем.

Тюльпаны уже на 100 процентов российские, хотя с голландскими корнями, потому что посадочный материал идёт голландский. В стране есть возможности заместить импортные розы и хризантемы. В нашем регионе не сильно этим занимаются, а вот цветоводы южных областей выращивают розы, в средней полосе, например, Оренбурге, уже запускают производство хризантем. Через два-три года они полностью закроют потребности российского рынка.

– От чего зависит конечный ценник на цветы?

– В этом году тюльпан был на 25% дороже по той причине, что у производителей поля всю зиму были затоплены, посадочного материала оказалось мало. Фермерам, чтобы выжить, пришлось поднимать цену на посадочный материал, а нам – уже на готовую продукцию, на цветы. Мать-природа сформировала такую цену.

У нас есть общероссийская отпускная оптовая цена – 70–80 рублей за цветок. Она незначительно меняется в зависимости от региона, в северных может быть 85. А дальше цену устанавливают перекупщики, розничные продавцы. И каждый хочет заработать.

– Есть ли что-то особенное в выращивании тюльпанов?

– Часть наших тюльпанов растёт в грунте, а часть на гидропонике, что проще. Изначально требуются очень большие вложения на дорогое оборудование, зато меньше народу у тебя работает, на этом можно экономить. Тюльпаны, выращенные обоими способами, выглядят одинаково. Вообще я считаю, что за гидропоникой будущее, в России все уже переходят на этот способ, удешевляющий производство цветка, не портя его товарный вид.

Яблоко с характером

– Вы работаете с местными сидродельнями?

– Конечно. Прошлым летом, к сожалению, яблок было мало, а в предыдущие годы сотрудничали с «Заповедником» в Пушкинских Горах, с «Тридевятым» в Опочке и с сидродельней Леонида Леврана Новоизборской волости, у которого самая большая сидродельня в России. В этом году он ещё собирается запустить шорли – напиток из газированного яблочного сока. Для всех этих сидроделен растим посадочный материал, хозяева хотят закладывать яблочные сады под своё производство.

– Почему наши псковские яблоки так ценятся, что из соседних регионов приезжают и создают здесь производство?

– Наше яблоко с характером. Один и тот же сорт, выращенный здесь и на юге, сильно отличается. У нашего есть вкус, запах, сладость и кислинка, танины. И это всё вместе как вкусовой взрыв. Сидр из яблок, выращенных в солнечных регионах, получается более монотонным, сладким. Бесхарактерным, как говорят сидроделы. Поэтому у нас большая перспектива заявить о себе как о всероссийском регионе сидра. Я часто езжу на юга, в Краснодарский край, где мы, садоводы, с удовольствием собираемся на семинары. И слышу, как производители говорят: «Псковские приехали, у них сидр классный. Им сам Бог велел делать сидр». Такой у нас регион, яблоко классное получается.

– Есть ли у вас особые технологии выращивания яблок?

– Мы выработали технологию, как обойти на Северо-Западе возвратные заморозки, чтобы задержать цветение яблонь на две-три недели. Под это попадают Калужская, Московская, Смоленская, Брянская области. В марте, апреле и мае нужно раз в месяц опрыскать деревья медным купоросом. Он задерживает цветение, отодвигает распускание почки. У нас два года были морозы и мы экспериментировали на двух хозяйствах. Где обработали, там было нормально, а на необработанном участке – нет. Это советское знание, которое использовали в Молдавии.

Они это всё утеряли, а мы сейчас восстановили, и очень успешно. Об этой технологии я рассказал на международном семинаре в Геленджике российским, белорусским, молдавским, болгарским и итальянским коллегам.

Вперёд к столице сидра

– Что нужно ещё сделать, чтобы заявить о Псковской области как о столице российского сидра?

– Наши сидроделы уже начали заявлять о себе. Два года «Лешуга» проходила и гремела на всю страну. В этом году специально приедут садоводы из Краснодара. Думаю, надо ещё больше рассказывать и показывать наши достижения. Плюс мы начали с парнями-сидроделами разрабатывать сорта яблонь именно под сидр.

– Как это происходит?

– Мать-природа сама создала эти сорта, они в лесах и на полях растут. Мы окультурили эти деревья, вылечили их от болезней и перенесли в питомник, сделали профессиональную прививку. Высадим на сортоиспытательный участок и два-три года за ними понаблюдаем. Я записываю все данные: какие болезни, как растут, а владелец «Тридевятого» – показатели по сидру. У нас около 40 сортов, хозяева двух других сидроделен тоже привозят ко мне на участок свои сорта. Дальше пойдут испытания, с нами будет работать Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, ведь нужна и наука. Думаю, года три-четыре – и мы начнём выдавать массово на всю страну посадочный материал яблонь именно сидровых сортов. Процесс интересный. И мы можем заявлять о себе как о будущей столице сидра, потому что у нас мать-природа создала эти сорта, нам только их надо окультурить и помочь в размножении. Это золото Псковской области, просто грамотно надо к этому подойти.

Фабрика под открытым небом

– Насколько сложно прогнозировать доходность предприятия, учитывая погодные сюрпризы?

– Сюрпризы в сельском хозяйстве всегда бывают, это фабрика под открытым небом. А я для себя сделал так, чтобы несколько видов продукции выпускались круглый год. Когда начинал на одной, было сложно, а как перешёл на три-четыре вида ассортимента, стало намного проще. Где-то урожай чуть пониже, где-то повыше – всё перекрывается и ровно выходит, есть доход и развитие.

– Какие факторы влияют на себестоимость?

– Сельхозтехника подорожала однозначно, строительство тоже. В 2022 году составили смету на строительство фруктохранилища, а когда начали строить в 2024 году, смета выросла процентов на 50. Сильно поднялись в цене средства защиты растений – на 40 %, если не больше. Всё подорожало, поэтому и наша продукция поднимается в цене. Люди недовольны, говорят, что дорого. Но мне тоже надо людям платить зарплату. А чтобы зарплата была, нужна и цена на твою продукцию.

– Вы стартовали в своей деятельности с гранта «Начинающий фермер». Какие сегодня есть меры государственной поддержки?

– С 2013 года мы с женой брали три гранта «Начинающий фермер», а в 2023 году взяли семейный грант на строительство хранилища. Если закладываем поля, получаем ощутимые субсидии на садоводство – посадил сад, затраты показал, пришли деньги. И думаешь: надо идти дальше, есть средства. Это мотивирует. Не будь субсидий, на свои так развиваться не смогли бы, темпы были бы совсем другими. В последние два-три года к нам много техники приходит, стройки идут, поля расширяются. Честно скажу – благодаря субсидированию и грантам. Дай бог, чтобы так было и дальше, чтобы мы сделали всё, что задумали.

Фермер – это звучит круто

– Как сельское хозяйство изменилось за десять лет?

– Развивается сумасшедшими темпами, нам, производителям, очень помогли санкции. И сейчас фермерство – это очень круто. Когда я первый сад закладывал в 2014 году, мне говорили: куда ты лезешь, задавят. Я думаю: ну вы себе говорите, а я знаю, что делаю. Всё равно мы будем работать на своей земле, будем тут выращивать и кормить сами свою страну. Сейчас огромный рынок сбыта, просто работай и выдавай качественную продукцию.

– Какие вложения были самыми крупными и на что они пошли?

– Самые большие вложения идут на закладку сада, технику, строительство. У нас деньги всегда в движении, это нормально.

– Расскажите о своей команде.

– У меня самая классная команда, мы её составляли пять-шесть лет. Я благодарю всех своих парней и девушек, у нас около 25 человек работает, все свою работу знают и отрабатывают на 100 %. Одну работу закончили – на другую переходим, все сотрудники – универсалы. Когда тюльпаны, парни на обрезке, девушки идут на упаковку продукции. Закончили – переходим в питомник. Осень пришла – закончили уборку яблок, посадка тюльпанов началась. У нас работа круглый год.

– Вы построили какое-то особое хранилище.

– Да, на 1 000 тонн с особым микроклиматом, первое в области. В нём яблоки до года сохранятся свежими без всякой химии. Там три камеры – одна на два месяца, другая на четыре, третья до года хранения. Отечественная технология, тверская организация строит по всей России такие фрукто- и овощехранилища. Овощехранилища проще и дешевле по стоимости, во фруктохранилищах нужен другой микроклимат и очень дорогое оборудование. Тоже полностью наше, российское. Производят в Липецке, Щёлкове, Оренбурге. Иностранного я ничего не видел. Даже пена для стен раньше была американская, а сейчас наша из Новосибирска, по качеству не уступает. Научились, ситуация заставила. И это хорошо.

О чём просит голубика

– Как вас находят покупатели?

– Наверное, я уже сильно засветился как производитель, поэтому мне звонят. Яблоки отправляли в Тулу, Орёл, Калугу, Брянск. Не знаю, как они меня нашли, но мелкие оптовики сами звонили, приезжали и брали по пять-шесть тонн раз в неделю. А в основном у нас Псковская и Ленинградская области, здесь нас все знают. В 2024 году Санкт-Петербург хотел заключить договоры на поставку нашего яблока в детские сады и школы, но мы не могли, потому что был маленький урожай. Надеемся, в этом году будем с ними работать. А в Псковской области базы закупают наши яблоки и развозят по местным школам и детским садам.

– Что вы планируете сделать в ближайшие годы?

– Посадить ещё 50 гектаров садов суперинтенсивного формата. В первом своём саду мы сажали 850 деревьев на гектар, во втором 1 250, а в новых будем уже до двух тысяч. Немного другая технология выращивания, но сборы лучше и большая экономия во всём. На юге практически все перешли на суперинтенсивные посадки, до 3 000 саженцев на гектар. Ещё голубику в этом году будем закладывать, вырастили из белорусских лабораторных росточков хорошие кусты. Технология сложная и очень затратная. Нужно канавы на метр выкопать, всё торфом засыпать, садовая голубика не просто в земле, а в торфе растёт, без химии. Ягода недешёвая, но очень вкусная, просто шикарная. Сортов много: есть сладкие, кисло-сладкие. Мы будем четыре сорта выращивать с последовательностью уборки от середины июля до конца августа. Если всё нормально будет, то через год ягоды пойдут. У нас уже взрослые кусты, они сами просят: «Высадите нас из горшков в поле, мы начнём давать урожай».