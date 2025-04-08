Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Невский на Псковской земле: история в памятниках

Ледовое побоище – одно из самых значимых сражений в истории Псковской и всей Русской земли, которое произошло на льду Чудского озера 5 апреля (12 апреля по григорианскому календарю) 1242 года. Память о Ледовом побоище жива в памятниках, храмах, ежегодных торжествах и богослужениях.

Ледовое побоище и князь Александр Невский имеют особое значение с точки зрения не только развития российской государственности, но и сохранения духовной идентичности.

Напомним ключевые мемориалы и памятники, связанные с именем Александра Невского.

Монумент на горе Соколихе

Монумент на горе Соколихе торжественно открыли 24 июля 1993 года, в день памяти равноапостольной великой княгини Ольги, в год 1090-летия Пскова.

Памятник на горе Соколихе. Фото: ПАИ

Проект монумента разработали скульптор Иосиф Козловский и архитектор Пётр Бутенко. Затем к работе подключились скульпторы Александр Козловский и Роксана Кириллова, сын и жена Иосифа Козловского. Монумент представляет собой 30-метровую бронзовую композицию весом около 163 тонн. Памятник изображает Александра Невского верхом на коне в окружении ратников, символизирующих дружины из Пскова, Новгорода, Владимира и Суздаля.

Место для установки монумента выбирали в течение нескольких лет. Выбор пал именно на Соколиху благодаря расположению на пути к Чудскому озеру. При проекте создания памятника рассматривали не только гору Соколиху, но и несколько локаций в городской черте.

«Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Гдовском районе был открыт 11 сентября 2021 года. Он возведён при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Монумент в Самолве. Фото: ПАИ

Скульптура выполнена в бронзе и включает в себя 20-метровую композицию, установленную на насыпном шестиметровом кургане. Комплекс состоит из девяти фигур воинов – трёх конных и шести пеших, под ногами которых лежат доспехи поверженного врага. В верхней части – флаги русского воинства, на главном знамени изображён образ «Спас Нерукотворный». Задняя часть скульптуры покрыта мозаикой.

Монтаж мемориального комплекса занял всего 120 дней.

Авторы проекта – супруги-скульпторы Виталий Шанов и Дарья Успенская, архитекторы Константин Фомин и Дмитрий Смирнов, а также команда художников, разработавшая мозаичное панно (Дарья Шабалина, Михаил Леонтьев, руководитель мастерской Илья Красовский).

Бюст Александра Невского в Порхове

Памятник, посвящённый Александру Невскому, установлен в центре Порхова на пересечении проспекта Ленина и улицы Красноармейской в 1989 году.

Памятник-бюст в Порхове. Фото: ПАИ

В композицию входит высокий постамент со скульптурой Невского и невысокий бордюр из известняка, с обеих сторон украшенный памятными досками. Постамент с четырёх сторон украшен чугунными плитами с узорами.

Воинский храм Александра Невского в Пскове

Храм, воздвигнутый в Пскове в честь святого благоверного князя Александра Невского, является не только религиозным сооружением, но и важным культурным центром для жителей Псковской области. Он был построен для расквартированного в Пскове 96-го Омского полка.

Храм Александра Невского. Фото: ПАИ

Закладка храма состоялась в июне 1907 года, а его освящение прошло 4 октября 1908 года под руководством архиепископа Псковского и Порховского Арсения (Стадницкого). Церковь построили за 14 месяцев.

После революции храм был превращён в клуб, театр, Дом офицеров, затем в склад. С 1992 года после быстрого восстановления по проекту московских архитекторов и псковских реставраторов в церкви снова стали проводить богослужения. В наши дни это воинский храм 76-й гвардейской дивизии ВДВ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 апреля 2025

Реставраторы воссоздали утраченные северный и южный приделы церкви Николы со Усохи в Пскове
08 апреля 2025

Гостем международного книжного форума «Русский Запад» станет известный детский писатель Юрий Кузнецов
08 апреля 2025

Муниципальный этап конкурса «Отечество» прошёл на базе Куньинской школы
08 апреля 2025

Михаил Ведерников: Псковская практика объединения районных газет служит примером для других регионов
08 апреля 2025

Первые два вылета совершил экипаж противопожарного центра для ликвидации лесных пожаров в Псковской области
08 апреля 2025

Эксперт по промышленному туризму Ольга Шандуренко стала гостьей программы «Оглавление». Главное
08 апреля 2025

Более 3500 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
08 апреля 2025

79 случаев: почти в два раза снизилась заболеваемость гриппом за неделю в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...