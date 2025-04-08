Александр Невский на Псковской земле: история в памятниках

21:15, 08 апреля 2025, ПАИ

Ледовое побоище – одно из самых значимых сражений в истории Псковской и всей Русской земли, которое произошло на льду Чудского озера 5 апреля (12 апреля по григорианскому календарю) 1242 года. Память о Ледовом побоище жива в памятниках, храмах, ежегодных торжествах и богослужениях.

Ледовое побоище и князь Александр Невский имеют особое значение с точки зрения не только развития российской государственности, но и сохранения духовной идентичности.

Напомним ключевые мемориалы и памятники, связанные с именем Александра Невского.

Монумент на горе Соколихе

Монумент на горе Соколихе торжественно открыли 24 июля 1993 года, в день памяти равноапостольной великой княгини Ольги, в год 1090-летия Пскова.

Проект монумента разработали скульптор Иосиф Козловский и архитектор Пётр Бутенко. Затем к работе подключились скульпторы Александр Козловский и Роксана Кириллова, сын и жена Иосифа Козловского. Монумент представляет собой 30-метровую бронзовую композицию весом около 163 тонн. Памятник изображает Александра Невского верхом на коне в окружении ратников, символизирующих дружины из Пскова, Новгорода, Владимира и Суздаля.

Место для установки монумента выбирали в течение нескольких лет. Выбор пал именно на Соколиху благодаря расположению на пути к Чудскому озеру. При проекте создания памятника рассматривали не только гору Соколиху, но и несколько локаций в городской черте.

«Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Гдовском районе был открыт 11 сентября 2021 года. Он возведён при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Скульптура выполнена в бронзе и включает в себя 20-метровую композицию, установленную на насыпном шестиметровом кургане. Комплекс состоит из девяти фигур воинов – трёх конных и шести пеших, под ногами которых лежат доспехи поверженного врага. В верхней части – флаги русского воинства, на главном знамени изображён образ «Спас Нерукотворный». Задняя часть скульптуры покрыта мозаикой.

Монтаж мемориального комплекса занял всего 120 дней.

Авторы проекта – супруги-скульпторы Виталий Шанов и Дарья Успенская, архитекторы Константин Фомин и Дмитрий Смирнов, а также команда художников, разработавшая мозаичное панно (Дарья Шабалина, Михаил Леонтьев, руководитель мастерской Илья Красовский).

Бюст Александра Невского в Порхове

Памятник, посвящённый Александру Невскому, установлен в центре Порхова на пересечении проспекта Ленина и улицы Красноармейской в 1989 году.

В композицию входит высокий постамент со скульптурой Невского и невысокий бордюр из известняка, с обеих сторон украшенный памятными досками. Постамент с четырёх сторон украшен чугунными плитами с узорами.

Воинский храм Александра Невского в Пскове

Храм, воздвигнутый в Пскове в честь святого благоверного князя Александра Невского, является не только религиозным сооружением, но и важным культурным центром для жителей Псковской области. Он был построен для расквартированного в Пскове 96-го Омского полка.

Закладка храма состоялась в июне 1907 года, а его освящение прошло 4 октября 1908 года под руководством архиепископа Псковского и Порховского Арсения (Стадницкого). Церковь построили за 14 месяцев.

После революции храм был превращён в клуб, театр, Дом офицеров, затем в склад. С 1992 года после быстрого восстановления по проекту московских архитекторов и псковских реставраторов в церкви снова стали проводить богослужения. В наши дни это воинский храм 76-й гвардейской дивизии ВДВ.