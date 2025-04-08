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Общество

Реставраторы воссоздали утраченные северный и южный приделы церкви Николы со Усохи в Пскове

В Пскове продолжается реставрация церкви Николы со Усохи, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Специалисты занимаются вычинкой кладки колонн паперти. Удаляется деструктированный камень. Места вычинки будут восполнены бутом, вырубленным по размерам утрат кладки. Ведутся работы на кровле. На территории церкви проведены научные археологические исследования. Выполнено понижения грунта до исторической отметки. Проведена работа по проведению подземных коммуникаций», – отметили эксперты.

Реставраторы и строители воссоздали утраченные северный и южный приделы храма. Источником информации о существовании приделов стали исследования архитектора Ю. П. Спегальского, следы на фасадах и открытые фундаменты, отметили специалисты.

Реставрация и благоустройство территории вокруг церкви завершатся в 2026 году.

Отметим, первое упоминание каменной Никольской церкви в Пскове относится к 1371 году. В 2019 году церковь внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы). Реставрационные работы в храме продолжаются третий год.

Ранее сообщалось, что ​мастерская по обработке камня для замены кладки Троицкого собора расположилась прямо под его стенами.

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