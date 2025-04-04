​Мастерская по обработке камня для замены кладки Троицкого собора расположилась прямо под его стенами

08:34, 04 апреля 2025, ПАИ

​Мастерская по обработке камня для замены кладки Троицкого собора расположилась прямо под его стенами, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Лучший камень, добытый без применения взрывотехники, чтобы избежать микротрещин, привозят из карьеров. Каждый камень проходит ручную обработку. Куб подходящей формы вырубают по форме будущей вкладки. Работают специалисты по камню с большим опытом реставрационной работы.

Проект предусматривает укрепление фундаментов, реставрацию фасадов, кровельной системы, полную реконструкцию инженерных сетей, разработку методик реставрации живописи и иконостаса, реставрация оконных и дверных заполнений, реставрацию внутренних помещений, разработку мероприятий по обеспечению температурно-влажностного режима.

Состояние стен и фундаментов собора до начала работ обследовали реставраторы, археологи, геофизики, альпинисты, сделано лазерное сканирование.

К осени этого года специалисты планируют завершить реставрацию Серафимовского придела храма – церкви во имя преподобного Серафима Саровского, которая устроена в нижнем ярусе Троицкого собора. Напомним, после начала работ по реставрации собора в Серафимовском приделе храма – церкви во имя преподобного Серафима Саровского, которая устроена в нижнем ярусе собора, обнаружена древняя княжеская усыпальница, а также артефакты, которые веками хранились под более новыми полами и за стенами придела.

После завершения установки лесов на кафедральном соборе начнётся реставрация фасада, замена окон и прочие сопутствующие работы.

Полностью реставрация собора завершится в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Троицкий собор в Пскове буквально парит в воздухе. По результатам взятых проб оказалось, что под фундаментом собора – пустоты, рыхлая земля вроде торфа.