Дорогу вдоль переулка Олега Зобова и улицы Комдива Кирсанова приведут в порядок в Пскове

20:21, 09 апреля 2025, ПАИ

Дорогу вдоль переулка Олега Зобова, 5 и улицы Комдива Кирсанова, 3 в Пскове приведут в порядок. Прорабатывается вопрос спила аварийных деревьев, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Так как земли у Дома офицеров переданы городу, в скором времени планируем начать межевание для дальнейшего благоустройства», – отметил глава города.

Эти и другие вопросы обсуждались в рамках встречи главы Пскова Бориса Елкина и депутата Псковской гордумы Анны Дмитриевой с жителями округа № 5, которая прошла сегодня, 9 апреля.

Участники встречи также обсудили вопрос асфальтирования проезда вдоль домов в переулке Дружбы. С этой просьбой жители обратились к главе Пскова. «В ближайшее время начнётся процесс межевания территории и её постановки на кадастровый учёт, а также поиск источников финансирования работ», – сказал Борис Елкин.

Темами встречи также стали состояние дома № 45 на Максима Горького, обновление детских площадок во дворах на улицах Максима Горького, 41/9 и Яна Райниса, 54, скопление автомобилей около школы на Госпитальной, 15а и другие вопросы.