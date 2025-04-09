Дорогу вдоль переулка Олега Зобова и улицы Комдива Кирсанова приведут в порядок в Пскове
Дорогу вдоль переулка Олега Зобова, 5 и улицы Комдива Кирсанова, 3 в Пскове приведут в порядок. Прорабатывается вопрос спила аварийных деревьев, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Так как земли у Дома офицеров переданы городу, в скором времени планируем начать межевание для дальнейшего благоустройства», – отметил глава города.
Эти и другие вопросы обсуждались в рамках встречи главы Пскова Бориса Елкина и депутата Псковской гордумы Анны Дмитриевой с жителями округа № 5, которая прошла сегодня, 9 апреля.
Участники встречи также обсудили вопрос асфальтирования проезда вдоль домов в переулке Дружбы. С этой просьбой жители обратились к главе Пскова. «В ближайшее время начнётся процесс межевания территории и её постановки на кадастровый учёт, а также поиск источников финансирования работ», – сказал Борис Елкин.
Темами встречи также стали состояние дома № 45 на Максима Горького, обновление детских площадок во дворах на улицах Максима Горького, 41/9 и Яна Райниса, 54, скопление автомобилей около школы на Госпитальной, 15а и другие вопросы.
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Дорогу вдоль переулка Олега Зобова и улицы Комдива Кирсанова приведут в порядок в Пскове
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