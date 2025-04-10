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Общество

На страницы нью-йоркского журнала попали образы театра моды ПсковГУ

Проект театра мод ПсковГУ, вдохновленный творчеством Михаила Врубеля, попал на страницы нью-йоркского Artells magazine. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

На страницы нью-йоркского журнала попали образы театра моды ПсковГУ. Фото здесь и далее: Ольга Поспелова

Царевна-лебедь – Екатерина Ширякова, инженеры-конструкторы / дизайнеры / мастерицы ручной работы – Влада Смирнова и Ксения Митрофанова, фото – Ольга Поспелова.

Съёмка проходила в январе на берегу реки Великой в Пскове.

  • На страницы нью-йоркского журнала попали образы театра моды ПсковГУ
    Фото: Ольга Поспелова
  • На страницы нью-йоркского журнала попали образы театра моды ПсковГУ
    Фото: Ольга Поспелова
  • На страницы нью-йоркского журнала попали образы театра моды ПсковГУ
    Фото: Ольга Поспелова

«Команда успела искупаться в ледяной реке, промочить ноги и окоченеть, но чего не сделаешь ради искусства! На голове у модели – современная реплика кокошника – шишак Торопецкого уезда Псковской губернии. Это ручная работа. Платье, кстати, тоже вручную расшито россыпью сияющих кристаллов, кружевом, жемчугом и бисером», – отметили сотрудники вуза.

Напомним, что руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире она рассказала, что театр моды ПсковГУ представляет собой интересную демонстрацию, в которую включается режиссёрская и постановочная работа.

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