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Культура

Что представляет собой театр моды ПсковГУ, объяснила Ольга Поспелова

Что представляет собой театр моды ПсковГУ, объяснила руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ольга Поспелова. Фото: ПАИ

«Театр моды представляет собой интересную демонстрацию, в которую включается режиссёрская и постановочная работа. Это не просто проход моделей вперёд-назад, а может быть рассказана какая-то определённая история – мини-спектакль», – подчеркнула Ольга Поспелова.

В театр моды входят в основном студенты центра, но если какой-то человек захочет поработать, то центр всегда открыт для новых знакомств, заметила гостья студии.

«Раньше у нас было направление, связанное с обучением учителей технологии и в основном они составляли участников театра. После мы открыли «конструирование изделий лёгкой промышленности», где учатся инженеры конструкторы, и сейчас мы работаем с ними в большей степени», – уточнила руководитель центра.

Какие-то идеи рождаются на занятиях, какие-то – в свободное время и после занятий, когда студенты вместе с руководителем остаются в швейной мастерской, где начинают работать, отметила гостья эфира.

«Чёткого графика у нас нет, но мы по мере возможностей стараемся. Мы делаем всё вместе, у нас каждый отвечает за всё», – пояснила Ольга Поспелова.

Последняя коллекция театра моды называлась «Гламур», которая была сделана вместе со студентами второго курса. Выполнена коллекция в чёрно-розовых тоннах и расшита перьями, пайетками, рассказала Ольга Поспелова.

Дефилируют также сами участники театра моды, заключила гостья эфира.

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