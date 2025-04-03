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Культура

О моде и русском стиле поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ольга Поспелова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • псковские школьники и студенты смогут узнать о русском стиле в современной моде. Сам проект представляет собой мастер-классы для школьников 5–11-х классов и студентов;
  • характерная черта, которую можно выделить в Псковской губернии, – это шишак (торопецкий кокошник). Он представлял собой своеобразный колпак, на котором располагались шишечки, расшитые жемчугом, – это главная отличительная черта;
  • русский костюм очень многообразен;
  • театр моды ПсковГУ представляет собой интересную демонстрацию, в которую включается режиссёрская и постановочная работа. Это не просто проход моделей вперёд-назад. Может быть рассказана какая-то определённая история – мини-спектакль;
  • выкройки можно моделировать, например из базовой конструкции, которая была построена, можно получить другие варианты юбок;
  • тренды очень быстро меняются, и ко всему прочему всё зависит от самого человека, от его образа и настроения.

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