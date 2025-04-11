За плотвой на Желчу. Часть 2: от восторга до полного разочарования

22:59, 10 апреля 2025, ПАИ

В один день – садки, полные рыбы, в другой – пустые. Ход рыбы на нерест перегорожен сетями. Встреча с браконьерами и рыбинспекцией. Об этом и многом другом – в продолжении истории постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

О дороге к устью реки Желчи, об огорчениях и радостях, о неожиданных встречах с дикими обитателями тех мест я рассказал в первой части моего повествования. Добрались мы до места без проблем и вовремя. Въехав на поляну, обрадовались: на ней всего две машины. В последние годы мы здесь редко остаёмся в одиночестве. Место отдалённое, не каждому автомобилю доступное, но рыболовов с каждым годом там только прибывает. В прошлом году так и вовсе посещаемость все рекорды побила…

Год тому назад

13 апреля 2024 года. Подъехали, поднялись на бугорок, на котором располагается наша поляна, и… обомлели. Открылась картина, какую мы здесь никогда не видели: вся немалая поляна была заставлена машинами, прицепами, палатками, лодками, столиками, стульчиками и прочей разнокалиберной и разноцветной туристической и рыболовной мелочью. Ничего себе! Вот это глухомань. Вот это мы уединились. Столпотворение машин, как на стоянке возле большого торгового центра. Ну, что поделаешь? Где-нибудь и мы приткнёмся. Место для двух наших машин едва нашлось почти у самой воды рядом с какой-то большой палаткой и торчащей из неё трубой (как потом оказалось, это полевая баня).

В лагере уже всё шевелилось, большинство приезжих были на ногах, а кое-кто и на воде – пять или шесть лодок с рыболовами уже заняли позиции для лова рыбы. По территории лагеря ходили мужчины и женщины, бегали собаки, в какой-то палатке плакал ребёнок, рядом трое рыболовов дружно тащили лодку к воде.

Я вышел из машины, жду наш второй автомобиль, чтобы подсказать, как проще сманеврировать, а его всё нет и нет. Пошёл навстречу, смотрю – а машина Станислава стоит в самом начале поляны и никуда не едет. Я ему машу, мол, сюда давай, а он открыл дверцу и из машины: «Да если бы я знал, ни за что сюда бы не поехал. Да если бы я…» Ну и что? Я, что ли, их всех сюда зазвал? Поезжай давай, пока место свободное.

Он поехал на указанное место, а я достал смартфон и начал снимать эти чудеса на поляне. Иду потихоньку, снимаю, комментирую, где-то и задом пячусь – до чего картинка впечатляющая, как вдруг упираюсь кому-то в спину. Оказывается, это девушка, и тоже снимает, и тоже спиной вперёд двигалась. Извинился я, извинилась она, улыбнулись друг другу, изумились окружающей красоте и суете и разошлись. Я пересчитал автомобили. До сих пор помню цифру: 24 штуки. Но не это оказалось самым удивительным: из всех авто 17 были с белорусскими номерами, четыре – с ленинградскими (коды 47, 147, 98) и лишь три – с псковскими. Но места в тот день всем хватило, как и рыбы. Гостеприимна и хлебосольна Псковская земля.

И ещё: сейчас, как и у многих, в моём смартфоне установлено несколько программок с ИИ (искусственный интеллект) и они на своё усмотрение из фото и видео формируют альбомы, воспоминания, предпочтения и много чего ещё. Так вот, из множества фото и видео того дня ИИ создал красивый фотоальбом, мне понравилось, но вот с его названием, которое тоже было предложено искусственными мозгами, я не согласился. «Кемпинг» – это не для нашей Желчи. Хотя что эти мозги могли придумать, увидев такое столпотворение?

И поплавок, и донка, и бортовушка…

На этот раз (29 марта 2025 года) нас оказалось на одну машину больше, чем гостей: три из 60-го региона и две из Белоруссии. Разгрузились, накачались, быстренько перекусили и погребли.

Наша точка от поляны в двух километрах ниже по течению. Погода отличная: тепло, безветренно и безоблачно – лучше погоды для ловли плотвы и не придумать. Рассредоточились по акватории реки, чтобы не мешать друг другу, растянулись (каждый встал на два якоря) и приступили.

У каждого из нас свои предпочтения в снастях: кто на поплавочную удочку ловит, кто на донную, кто на бортовую. Клевать начало сразу и у всех. Я рыбачил ультралайтовым спиннингом с кормушкой и двумя крючками на коротких (пять – восемь сантиметров) поводках: это самая простая донная удочка, что-то похожее на фидер, только для ловли с лодки. Лишь одно отличие от берегового фидера: рыбачу только одним удилищем, не выпуская его из рук.

Подготовил свою снасть, набил 10-граммовую кормушку традиционной прикормкой домашнего приготовления (пшённая каша с макухой), насадил на крючки бутерброды (червь с опарышем) и забросил не далее десяти метров от лодки. Едва кормушка коснулась дна, прошло не более пяти секунд, как кончик спиннинга резко дёрнулся два-три раза, я подсёк и выудил первую плотку, издав радостный возглас в честь самого себя как первооткрывателя весеннего лова. Но, как оказалось, я не был первым: и Дмитрий уже поймал, и не одну, и Станислав. Так это же здорово! Значит, рыба под нами, её много и тянется она вверх по течению широким фронтом.

Отказался и от червя, и от прикормки

Очередной заброс – очередная плотка на крючке. При каждом забросе поклёвки следовали почти незамедлительно. Сначала попадалась некрупная плотва. Но когда после вымывания третьей-четвёртой кормушки я перестал наполнять её прикормкой, как ни странно, размер плотвы увеличился. Я это объясняю тем, что из свеженаполненной кормушки в первую очередь вымываются и расплываются мелкие фракции прикормки и сразу привлекают внимание более мелкой рыбы, а крупная подходит чуть позже.

В прошлые годы я после 10–15 забросов отцеплял кормушку и на её место ставил грузик весом 28 граммов (одна унция), потом опять подцеплял кормушку, так и чередовал. На этот раз до грузика дело не доходило, потому как моей пустой кормушки никто не пугался, клёв не прекращался, а размер плотвы только увеличивался. И чтобы не терять время, я ничего не перецеплял, так и ловил с пустой кормушкой: кормовая дорожка уже образовалась, запах привлекал и удерживал плотву на продолжительное время. И от червя отказался, так как клевало одинаково хорошо и на червя, и на опарыша, но червя дольше насаживать на крючок. Клевало великолепно. Попадались экземпляры и по 300 граммов, несколько плоток было и поувесистей. Иногда мой спиннинг так круто загибался, что я успевал подумать: «Вот это рыбка, вот это размерчик!» Но потом оказывалось, что там не одна большая, а сразу две – и тоже хорошего размера. За всю рыбалку у меня было около 20 дуплетов.

Правильная снасть

Как всегда, отличился Дмитрий. Бортовая удочка – самая уловистая снасть для весенней плотвы

Товарищи предложили выбраться на берег и сделать перерыв на обед. А мне никак не оторваться. Клюёт, клюёт и клюёт. Но, поймав ещё три или четыре плотвины, я тоже присоединился к коллективу. Там, где стояли их лодки, удобного места уже не было, и чуть в стороне я выбрал маленькую заводь между береговыми кочками. И только ткнулся туда носом лодки, как из-под неё с шумом и брызгами выскользнула большая щука и, мощно и красиво извиваясь, уплыла в реку. «Прости, зубастая, помешал твоему приготовлению к нересту. Не знал, что ты тут раньше меня местечко облюбовала», – я извинился как мог и выбрался на берег.

Во время нашей трапезы царило отличное настроение. У всех отличный клёв, у всех хорошие уловы. Как всегда, отличился Дмитрий: у него и плотва оказалась крупнее, и улов вдвое больше, чем у любого из нас. «А я вам давно говорю, что самая уловистая снасть на весеннюю плотву – это бортовая удочка с мормышкой или с обыкновенным крючком и грузиком», – объяснил свой успех самый умелый рыболов нашей компании. «И с крупной щукой я сегодня поборолся. Я даже поднял её от дна и видел в прозрачной воде золотистые бока и тёмную широкую спину. Но эти снасти не для неё – и мормышку откусила, и вторую удочку запутала», – добавил он.

Не торопясь жевали бутерброды, пили чай и вспоминали, сравнивали с прошлыми рыбалками на Желче. И пришли к выводу, что, пожалуй, лишь один раз, лет семнадцать назад, было лучше. В тот уже далёкий весенний день в наших уловах была очень крупная плотва. Именно тогда Владимир Алексеевич, старший товарищ, которого уже нет с нами, выудил рекордную плотвицу весом 830 граммов, а всего в его улове серебряных красавиц весом более чем 500 граммов каждая в тот день оказался ровно десяток. Незабываемая была рыбалка. Вот и сегодняшняя из того же ряда.

Кола готовится к 9 Мая

После обеда рыбачили ещё около двух часов. Клевало по-прежнему хорошо. В 16:00 закончили, погребли в обратную сторону. На причале в деревне Кола я встретился с давним знакомым, известным рыболовом, краеведом, писателем Игорем Гладких. Коротко поговорили о том о сём. Сначала о рыбалке перекинулись парой слов. Я не удержался, рассказал об удивительном сегодняшнем клёве. В свою очередь Игорь Владимирович поделился секретом: утром на донки очень крупная плотва клевала на… кукурузу. Владимир Павлович (отец Игоря) и Елена Альбертовна (супруга Игоря) дружно и с удовольствием порыбачили с причала Утренняя физическая зарядка у них прошла на отлично.

У Игоря Владимировича свои заботы: он готовит выставку, посвящённую 80-летию Великой Победы, которая откроется в 14:00 3 мая 2025 года на территории и в помещении краеведческого музея Гдова. Будут представлены документы, экспонаты, артефакты, плакаты, схемы, книги и множество других материалов, которые расскажут о десантной операции 2-й ударной армии и 25-й бригады речных кораблей Краснознамённого Балтийского флота, о героической переправе советских войск через Чудское и Тёплое озёра в августе – сентябре 1944 года. В прошлом году Игорь Гладких стал автором-составителем и издал книгу контр-адмирала Александра Фёдоровича Аржавкина «Операция 25-й бригады речных кораблей Краснознамённого Балтийского флота на Чудском озере». Именно капитан третьего ранга Александр Аржавкин и командовал во время десантной операции 25-й бригадой. На основании материалов дневника, который вёл командир бригады, и была написана эта книга. Я прочитал и уже рассказывал о ней читателям ПАИ. Бесценная книга!

Также Игорь Владимирович рассказал, что через пару дней отправляется в командировку на базу Северного флота, где в Центральный военно-морской музей имени Петра Великого (Санкт-Петербург), сотрудником которого он является, будут принимать отслуживший свой положенный срок тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской». Музеем крейсер станет лишь через два года, но работы уже начались. Пожелали мы друг другу успехов, на том и разошлись.

На берегу у всех было отличное настроение, сябры тоже отловились великолепно. Наши южные соседи остались с ночлегом ещё на один день, а мы не торопясь собрались, выехали и ровно через два часа были дома. Почти всю рыбу я засолил – получилось два ведра, а ещё небольшой частью улова поделился со своими добрыми соседями.

Гривки. Деревня сокровищ?

2 апреля 2025 года. Через три дня мы вновь отправились на Желчу. На этот раз нас было трое. Но на поляне рыболовов заметно прибавилось: ровно 10 машин плюс наши две. Отправились на своё место вниз по реке. Та же погода, те же снасти, те же прикормки и наживки, в эхолоте по-прежнему много белой рыбы, но… весь день клевало плохо или клевала плотва – мелкая и ещё мельче. В чём дело? Даже не припомню, чтобы на Желче был когда-нибудь такой никакой размер плотвы. Дважды сменили место, спускаясь вниз по реке по 500 метров. Интересовались и у соседей – у них такая же картина. Догребли почти до бывшей деревни Гривки, где сейчас лишь один большой сарай остался. Кстати, эта деревня знаменита тем, что неподалёку от неё ещё в советское время был найден самый большой клад Самолвовской волости за всю её историю. Многие драгоценности из этого клада хранятся в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. С тех пор, как утверждает один из моих знакомых искателей, место, где была деревня, десять раз уже перекопали и до сих пор иногда копают – тоже клад хотят найти.

Браконьер на болотоходе с большой чёрной собакой

Гривки – это 1,5–2 километра вниз по течению от деревни Колы на левом берегу. И вот там мы и поняли, почему не клюёт. От берега до берега Желча была перегорожена сетями, и вдоль левого берега установили длинный ряд сетей прямо на наших глазах. И как теперь рыбе пройти из озера на нерест? Мало того, что в Желче (во всех водоёмах Ремдовского заказника) промысел запрещён, так ещё и правилами рыболовства такая постановка сетей тоже не разрешается (от берега до берега).

Мы видели, как около 15:00 к берегу у сарая подъехал болотоход. Потом на пластиковой или дюралевой лодке с небольшим мотором выплыл мужчина лет шестидесяти, с ним вместе была большая чёрная собака. И сразу же, нисколько нас не стесняясь, начал проверять сеть, поставленную ранее поперёк реки. Была ли там рыба, нам с нашего расстояния было не видно. Но, закончив проверку, он направился к левому берегу и установил вдоль него ещё метров двести сетей с большими белыми поплавками. Остановившись почти напротив меня, спросил: «Ну что, клюёт?» В ответ он ничего хорошего, естественно, не услышал. Если убрать нецензурные слова, то я сказал следующее: «Пока твоих сетей не было, клевало очень хорошо. А ты знаешь, что здесь сети – это незаконные орудия лова и за это полагается уголовное наказание?» На что браконьер махнул рукой, завёл мотор, отправился в противоположную от нас сторону и продолжил чем-то заниматься, но уже ниже по течению от своей поперечной сети.

«Будем работать!» – «Проконтролируем!»

Мы повозмущались минуту-другую, но время поджимало, и пора было отправляться в обратный путь. Да и что мы на своих надувашках в такой ситуации могли сделать? На берегу я попытался дозвониться до начальника охраны Ремдовского заказника Алексея Фёдорова. И раз позвонил, и два – телефон не отвечал. Хорошо, завтра утром перезвоню. Наутро ещё дважды позвонил – нет ответа. Тогда написал в мессенджере, сообщив ему обо всём, что мы видели на Желче, добавив: «Прошу навести порядок в указанном месте, ведь ни подъезжать там нельзя, ни сетями рыбу ловить, тем более перегородив ход рыбы на нерест, ни лодочным мотором пользоваться». Час прошёл – тишина.

Тогда решил обратиться к руководителю Псковской рыбоохраны Ольге Большаковой: «Ольга Сергеевна, добрый день. Река Желча – зона не вашей ответственности, я это понимаю. Но, может, и вы каким-то образом повлияете или тоже что-то предпримите. На нерест рыбе в эту реку просто не зайти: в устье всё перегорожено сетями от берега до берега и вдоль берегов тоже». И вот она очень быстро ответила: «Здравствуйте! Акватория Желчи моя зона ответственности. Берег только заповедника. Уже чистили и браконьеров даже поймали в выходные (29.03.2025). Принято. Будем работать». Спасибо. Коротко и ясно.

А минут через десять и Алексей Фёдоров ответил, написав: «Добрый день, спасибо за информацию. К сожалению, я в отпуске, но информацию коллегам я уже передал, они этих граждан проконтролируют».

Чем там всё закончилось, можно только предполагать, но 4 апреля мне звонили рыбинспекторы из отдела, возглавляемого Большаковой, и уточняли непосредственно с Желчи, где, что и как я видел. Я всё объяснил. Но они так ничего и не нашли. Вполне возможно, что сотрудники Ремдовского заказника 2 или 3 апреля уже навели там порядок. А может, всё гораздо проще? Может, там кругом все свои и моё обращение только припугнуло, а никто ничего и никому там так и не сделал? А что мне ещё думать? Уж очень смело и нагло вёл себя браконьер. Кстати, мне подсказывают, что болотоход в тех краях только один и имеет его гражданин из деревни Козлово.

Такой вот у нас нерест…