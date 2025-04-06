За плотвой на Желчу: псковские горы, песчаные дюны и гоголи

18:58, 06 апреля 2025, ПАИ

Рыбалка выдалась на удивление хорошей. Плотва зашла в реку дружно, клевала целый день и уловы были великолепными. Но не только рыба радовала, но и дорога, и многочисленные обитатели тех живописных и сказочных мест. О пути за плотвой на Желчу – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

29 марта 2025 года. Река Желча. Давно такой рыбалки не было. Почти все мои товарищи, с кем я регулярно рыбачу, большие любители половить первой весенней плотвы. Для этой цели мы всегда выбираем Желчу, реку красавицу, в её нижнем течении…

Среди лесов, болот и песчаных дюн

Не каждый год нам удавалось добираться на самую дальнюю поляну по правому берегу реки – мешала непролазная грязь во время распутицы. После снежных и продолжительных зим в тёплых лучах солнца лёд и снег в лесах и болотах активно таял, переполняя ручьи и речушки, и переехать через некоторые из них нашим автомобилям иногда было просто невозможно. И в этот раз опасались переправы через самый сложный участок в километре от нашей поляны. Но опасения оказались напрасными, воды в злополучном ручье и вовсе не оказалось, а гать в этом самом гнилом месте, проложенная лесозаготовителями более чем десяток лет назад, была в относительно хорошем состоянии. Проехали без проблем, но всё равно это место по силам не для каждого автомобиля: из-за высоко торчащих или глубоко вдавленных брёвен на этой гати можно и бампер оторвать, и без глушителя остаться. А в остальном лесная дорога к Желче со стороны деревни Подборовье не самая сложная.

Но если и вы туда соберётесь, то не забудьте прихватить с собой пилу (лучше бензопилу), так как упавшие деревья часто наглухо перегораживают дорогу, а также лопату (лучше с длинным черенком), потому что встречаются песчаные горки (дюны) и на дорогах через них автомобили под управлением неопытных водителей иногда вязнут или садятся на брюхо.

О песчаных дюнах можно отдельно и долго рассказывать. Здесь они более высокие и широкие, чем непосредственно на восточных берегах Чудского озера, а песок ярче и светлее. Дорога среди дюн, поросших невысокими соснами и можжевельником, красивая, извилистая и коварная: по сыпучему песку в горку, а их там несколько, не каждая машина поднимется.

А в целом эта дорога очень интересная и живописная. Вокруг сосновые леса с полянами из белоснежного и даже изумрудного мха, осенью грибов здесь должно быть предостаточно. Небольшая часть пути проходит у подножья… гор. Да, да, именно гор, потому как самая высокая из них имеет официальное географическое название Княжья гора и высотой она 62 метра над уровнем моря. И других горок пониже тянется целая цепь.

15 лет спустя…

Лет 15 назад здесь на правом берегу Желчи были вырублены большие участки леса. И все эти годы я с болью в сердце наблюдал за унылыми лунными пейзажами. На искусственно образовавшихся проплешинах вскоре был высажен и молодой лес. Но саженцы сосен были такими маленькими и тоненькими, казались слабыми и беззащитными до такой степени, что я даже не верил, что из этого что-нибудь и когда-нибудь вырастет. И пять лет прошло, и десять, а почти все посадки сосёнок едва выглядывали из-под травы и многочисленного кустарника.

Три года мы по этой дороге не ездили (заезжали с левого берега), а когда поехали в этот раз, то пейзаж на нескольких вырубках было не узнать. Там весело зеленелись молодые сосенки, где полуметровой высоты, где метровой, а где и выше, дружно обогнав в росте не только траву, но и вездесущий кустарник. Неожиданная и очень приятная глазу картина, уж очень долго саженцам было головы не поднять. Но не всё так радужно, необходимо отметить, что примерно на 30 % вырубок саженцы так и не прижились.

Наша поляна

Но главная красота ожидает вас в конце пути – это поляна на берегу Желчи. С неё открывается потрясающий вид на широкую излучину реки, на лесные и болотные просторы, на едва виднеющуюся деревушку Колу. Да и сама поляна на высоком бугре очень живописная. В этом году мы здесь уже были, когда 11 января рыбачили с лодок. Но сегодня мы её не узнали. По всей видимости, именно от снежного «Чарли» здесь серьёзно пострадали несколько сосен: обломились кроны, не выдержавшие тяжести большого количества мокрого снега, выпавшего с 11 на 12 января.

Больше всех досталось самой красивой, самой большой одинокой сосне, росшей ближе всех к берегу. Ей, на мой взгляд, не менее 70–80 лет, как и большинству деревьев в гдовских лесах, восстановленных после Великой Отечественной войны. Высокая, могучая, гордая сосна стояла, десятилетиями украшая в этом месте и без того живописный берег. Часто такие высокие прибрежные деревья стихия выворачивает с корнем. У нашей красавицы «фундамент» оказался прочным, но отломилась огромная часть, дерево разломилось практически пополам. Эта сосна была особенной, с двойным стволом и один из них рухнул, отломившись от основы. Верхние ветви при падении упёрлись в землю, а толстый конец пока ещё судорожно цепляется за середину родного дерева. На поляне и на опушке соснового бора в разных местах лежат ещё несколько отломленных веток, но меньшего размера. Одна из таких упала и придавила большой стол, изготовленный и установленный здесь туристами-рыболовами.

Интересная была сосна, как мне казалось, такие в природе встречаются не часто. Но, лесники говорят, что в появлении двойных стволов у хвойных деревьев нет ничего необычного. Причина этого явления простая: в молодом возрасте верхушка дерева сломалась, или её кто-то обломал. Это могли быть и лось, и человек, и удар молнии, а может насекомое могло повредить главную ветвь. У сосны главный побег растёт за счёт верхушечной почки в течение всей жизни дерева. Если главный побег с верхушечной почкой бывает повреждён, то усиленно начинают расти боковые побеги. Так и получаются деревья с двойным, тройным, и даже с четверным стволом.

Что касается нашей конкретной сосны, то можно предположить, что она лишилась своей верхушечной почки уже в солидном возрасте, так как образовавшаяся развилка находилась довольно высоко и туда ни лосю, ни человеку никак не добраться. А так как дерево одиночное и довольно высокое, то, скорее всего, когда-то в него угодила молния, повредив самую верхнюю часть, то есть ту самую верхушечную почку. Непростая судьба была у нашей сосны, а теперь вот ещё и новая напасть…

Псковское сафари

И не только леса и болота украшали наш путь к Желче, но и обитатели этих мест. Уже за Подолешьем, едва забрезжил рассвет, как нам дорогу перебежал большой белоснежный заяц. Трудно сейчас косому приходится. По заячьему календарю ещё зима, потому и наряд у него соответствующий, а снега то уже и в помине нет. И где ему такому нарядному теперь от врагов прятаться? Пожелали мы ему здоровья и ни сколько не обиделись на такую встречу (некоторые рыболовы считают плохой приметой). Несколько раз вальдшнепы взмывали вверх из-под самых колёс, едва не ударяясь о решётку радиатора или ветровое стекло моего автомобиля. Любит эта серая длинноклювая птичка в предрассветной мгле рассиживаться именно на дорогах.

Повстречались мы с птичками и более крупными – дважды притормаживали и даже останавливались, чтобы лучше рассмотреть бесшабашно разгуливающих по дороге тетёрок. У лесных куриц и петухов сейчас свадьбы в самом разгаре и что с поляны, что потом с лодок нам всё утро отчётливо было слышно дружное и многоголосое бормотание самок. Орнитологи утверждают, что характерные звуки с тетеревиных токовищ разносятся на два-три километра, но в нашем случае, думаю, до источника этих завораживающих звуков было не более 500–700 метров. Место нам известное: однажды я там и за петухом-разведчиком с близкого расстояния наблюдал, и даже слышал топот множества куриных ножек с токовища.

Гоголи облюбовали водоёмы Псковщины

И других птиц там сейчас множество: и краснокнижные орланы-белохвосты постоянно кружили в небе, и лебеди то и дело низко над водами Желчи пролетали, и огромные косяки гусей гоготали в вышине всю первую половину дня, и утки то беспокойно взмывали вверх, то шумно садились на воду. Последние выделялись своим количеством и разнообразием, но ярче всех среди них выглядели гоголи. Во время полёта они привлекали и завораживали взгляд не только красивой раскраской своего оперения, но и какой-то особой шустростью и радостью полёта.

На одном из близко расположенных к воде дереве чьи-то заботливые руки изготовили и повесили уютный и просторный гоголятник. Но там пока ещё никто не поселился. Гоголь – это единственная из уток, которая гнездится в дуплах деревьев. Иногда в одном дупле и по два гнезда бывает. Николай Иванов, мой знакомый рыболов из Дно, как-то поделился интереснейшим наблюдением из жизни этих птиц: на его глазах из дупла, располагавшегося примерно на высоте пяти-шести метров, один за другим вывалилось… 18 гоголят. Все они благополучно приземлялись на траву у подножия дерева, кувыркались, быстро поднимались на ноги, шустро пробегали три-четыре метра до воды и тут же начинали уверенно плавать. Полюбились гоголям псковские водоёмы, много у нас этих красивых уток.

Крики, которые радуют

Но всё же главным украшением дня стали журавли. Их пронзительные и радостные крики раздавались целый день. Мы каждый год в апреле бываем на Желче и каждый раз слышим, а иногда и видим (высоко в небе) этих удивительных больших птиц. Серые журавли, а это именно они нас радовали, выбирают места для гнездовья в труднодоступных местах и очень настороженно относятся к человеку. Но если все прошлые годы их голоса раздавались только с болота юго-западнее деревни Кола, то сегодня мы их слышали с двух мест: как прежде, из-за деревни, и совсем рядом, с болота, примыкающего к нашей поляне. Значит образовалась и поселилась по соседству новая журавлиная семья. И на крик с одной стороны почти каждый раз откликался такой же крик с другой. Как я узнал из умной книжки, для журавлей характерно антифональное пение, когда самец и самка кричат вместе, сливаясь и дополняя друг друга. Очень красивые и проникающие в душу звуки они издают, от их резких и пронзительных криков сначала вздрагиваешь, потом замираешь, а затем уже радуешься.

Спасибо земля Псковская благодарная, ты очень красива!

Ну а теперь и о рыбе пора рассказать. Очень хорошо порыбачили. Клевало на всë и целый день. У всех отличные уловы. Не порадовала только встреча с браконьерами. Но обо всём этом расскажу через пару дней во второй части своего рассказа, в его продолжении…