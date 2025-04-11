Две магазинные кражи предотвратили псковские росгвардейцы за сутки

10:24, 11 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области за сутки предотвратили серию краж из магазинов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

10 апреля около 10:00 росгвардейцы получили сигнал тревоги из магазина на улице Комсомольской в Невеле. На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 40-летнего мужчину, который украл из торгового зала бутылку виски.

В тот же день около 18:00 сотрудники Росгвардии получили сообщение, что в гипермаркете на улице Яна Фабрициуса в Пскове сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 63-летнего псковича, который украл продукты.

По фактам хищений проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.