Две магазинные кражи предотвратили псковские росгвардейцы за сутки
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области за сутки предотвратили серию краж из магазинов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
10 апреля около 10:00 росгвардейцы получили сигнал тревоги из магазина на улице Комсомольской в Невеле. На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 40-летнего мужчину, который украл из торгового зала бутылку виски.
В тот же день около 18:00 сотрудники Росгвардии получили сообщение, что в гипермаркете на улице Яна Фабрициуса в Пскове сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 63-летнего псковича, который украл продукты.
По фактам хищений проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.
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