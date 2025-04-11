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Общество

Строительные работы для догазификации деревни Глушни начались в Островском районе

Строительство внутрипоселкового газопровода протяжённостью 3,3 километра для догазификации деревни Глушни началось в Островском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Благодаря новым сетям появляется техническая возможность подключения к голубому топливу 62 домовладений. В работе газовой компании уже находится 46 заявок жителей этой деревни, из них 41 перевели в договоры.

«Одновременно планируем начать работы в рамках заключённых комплексных договоров о строительстве сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Напомним, что в четверг, 10 апреля, на границе Новоржевского и Бежаницкого муниципальных округов состоялась стыковка магистрального газопровода высокого давления с газопроводом-отводом Новоржев – Пушкинские Горы. Газовики называют это событие «золотой стык». Это финальная точка строительства нового газопровода, который доставляет голубое топливо в два муниципалитета округа № 9 – Новоржевский и Пушкиногорский.

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