Газифицированы ещё два района Псковской области

14:29, 10 апреля 2025, ПАИ

Газифицированы ещё два района Псковской области. Стыковка магистрального газопровода высокого давления с газопроводом-отводом «Новоржев – Пушкинские Горы» произошла на границе Новоржевского и Бежаницкого муниципальных округов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Газовики называют это событие «золотой стык». Это финальная точка строительства нового газопровода, который доставляет голубое топливо в два муниципалитета округа № 9 – Новоржевский и Пушкиногорский.

«Для жителей двух районов это историческое событие. Мы говорим уже не о перспективе газификации, а о свершившемся факте. В Пушкинских Горах уже стартовал следующий этап – догазификация. Подрядчик готовит домовладения заявившихся пушкиногорцев к подключениям. У людей будет новое качество жизни», – подчеркнул вице-спикер, депутат областного Собрания от избирательного округа № 9 Армен Мнацаканян.

Торжественный пуск газа в Пушкинских Горах запланирован на 25 апреля.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяженностью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяженностью 2,2 километра.