Памятную доску участнику СВО Александру Спиридонову открыли в Псковском районе

22:55, 11 апреля 2025, ПАИ

Памятную доску установили на здании Москвинской школы в честь её выпускника Александра Спиридонова – участника СВО, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой













Александр Спиридонов учился в Москвинской школе более 20 лет назад. Его вспоминают как активного, отзывчивого и надёжного друга. Он погиб вместе с боевым товарищем: чтобы напарник не остался один перед лицом врага в зоне боевых действий, пскович отправился вместе с ним на задание, несмотря на ранение.

«За смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга, Александр Валерьевич Спиридонов награждён орденом Мужества (посмертно)», – отметила Наталья Фёдорова.

Памятную доску открыли вместе с мамой Александра Тамарой Васильевной и его племянницей. Добрая память о нём останется в сердцах педагогов, учеников и всех, кто его знал. «Мы соболезнуем Тамаре Васильевне, помним и гордимся Александром – мужественным и решительным воином, добрым и отзывчивым человеком», – подчеркнула глава Псковского района.