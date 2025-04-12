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Общество

Памятную доску участнику СВО Александру Спиридонову открыли в Псковском районе

Памятную доску установили на здании Москвинской школы в честь её выпускника Александра Спиридонова – участника СВО, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • Открытие памятной доски участнику СВО Александру Спиридонову
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Открытие памятной доски участнику СВО Александру Спиридонову
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Открытие памятной доски участнику СВО Александру Спиридонову
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Открытие памятной доски участнику СВО Александру Спиридонову
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Открытие памятной доски участнику СВО Александру Спиридонову
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Открытие памятной доски участнику СВО Александру Спиридонову
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Открытие памятной доски участнику СВО Александру Спиридонову
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Александр Спиридонов учился в Москвинской школе более 20 лет назад. Его вспоминают как активного, отзывчивого и надёжного друга. Он погиб вместе с боевым товарищем: чтобы напарник не остался один перед лицом врага в зоне боевых действий, пскович отправился вместе с ним на задание, несмотря на ранение.

«За смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга, Александр Валерьевич Спиридонов награждён орденом Мужества (посмертно)», – отметила Наталья Фёдорова.

Памятную доску открыли вместе с мамой Александра Тамарой Васильевной и его племянницей. Добрая память о нём останется в сердцах педагогов, учеников и всех, кто его знал. «Мы соболезнуем Тамаре Васильевне, помним и гордимся Александром – мужественным и решительным воином, добрым и отзывчивым человеком», – подчеркнула глава Псковского района.

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