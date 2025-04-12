Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День космонавтики отмечают в России сегодня

День космонавтики отмечают в России сегодня, 12 апреля, пишет calend.ru.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире облёт Земли по орбите. Полёт продлился 108 минут и стал прорывом в покорении космоса.

До того как в космос отправился человек, в августе 1960 года в полёт на космическом корабле отправили собак Белку и Стрелку. Они провели на борту сутки и вернулись обратно на Землю.

Летом 1975 года состоялся первый международный полёт советского корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон».

Отметим, к празднику Псковский планетарий проводит конкурс творческих проектов на космическую тему.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 апреля 2025

Главы Куньинского и Пустошкинского районов посетили космодром «Восточный»
12 апреля 2025

95 лет исполнилось газете Красногородского района «Заря»
12 апреля 2025

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем космонавтики
12 апреля 2025

Названы победители областных этапов всероссийских конкурсов педагогов и мастеров
11 апреля 2025

График работы Псковской госавтоинспекции изменится в майские праздники
11 апреля 2025

Дни открытых дверей проходят в Пыталовском музее космонавтики
11 апреля 2025

Студенты ПсковГУ проходят стажировку в «Сириусе»
11 апреля 2025

Памятную доску участнику СВО Александру Спиридонову открыли в Псковском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...