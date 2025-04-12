День космонавтики отмечают в России сегодня

09:18, 12 апреля 2025, ПАИ

День космонавтики отмечают в России сегодня, 12 апреля, пишет calend.ru.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире облёт Земли по орбите. Полёт продлился 108 минут и стал прорывом в покорении космоса.

До того как в космос отправился человек, в августе 1960 года в полёт на космическом корабле отправили собак Белку и Стрелку. Они провели на борту сутки и вернулись обратно на Землю.

Летом 1975 года состоялся первый международный полёт советского корабля «Союз-19» и американского корабля «Аполлон».

Отметим, к празднику Псковский планетарий проводит конкурс творческих проектов на космическую тему.