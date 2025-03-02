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Псковский планетарий объявил конкурс творческих проектов на космическую тему

Псковский планетарий объявил конкурс творческих проектов на космическую тему. Об этом сообщается в группе планетария в соцсети «ВКонтакте».

Работа участника предыдущего конкурса. Фото предоставлено Псковским планетарием

Для участия в конкурсе нужно собрать из подручных средств модель на космическую тематику (ракету, космическую станцию, луноход и т. п.). Это не должна быть конструкция, собираемая по инструкции из специальных магазинных наборов.

Затем необходимо сделать три фотографии работы с разных ракурсов, чтобы судьи смогли всё хорошо рассмотреть. На одной из фотографий рядом с работой должен быть её автор и лист формата А4 с датой снимка и названием поделки. Фотографии должны быть чёткими, работа должна быть хорошо освещена и видна. Фотографии, на которых невозможно будет рассмотреть модель, на конкурс не допустят.

До 23:59 31 марта следует заполнить специальную форму, которую можно найти в группе «Псковский планетарий» в соцсети «ВКонтакте». После указанного времени работы приниматься не будут.

По мере поступления все присланные работы будут размещаться в специальном альбоме конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Присланные работы будут распределены по трём возрастным категориям: 6–8 лет, 9–12 лет, 13–18 лет. В каждой категории будут определены три победителя (первое, второе и третье места), которые получат памятные призы. Результаты конкурса организаторы объявят 12 апреля, в День космонавтики.

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