Псковский планетарий объявил конкурс творческих проектов на космическую тему

13:40, 02 марта 2025, ПАИ

Псковский планетарий объявил конкурс творческих проектов на космическую тему. Об этом сообщается в группе планетария в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в конкурсе нужно собрать из подручных средств модель на космическую тематику (ракету, космическую станцию, луноход и т. п.). Это не должна быть конструкция, собираемая по инструкции из специальных магазинных наборов.

Затем необходимо сделать три фотографии работы с разных ракурсов, чтобы судьи смогли всё хорошо рассмотреть. На одной из фотографий рядом с работой должен быть её автор и лист формата А4 с датой снимка и названием поделки. Фотографии должны быть чёткими, работа должна быть хорошо освещена и видна. Фотографии, на которых невозможно будет рассмотреть модель, на конкурс не допустят.

До 23:59 31 марта следует заполнить специальную форму, которую можно найти в группе «Псковский планетарий» в соцсети «ВКонтакте». После указанного времени работы приниматься не будут.

По мере поступления все присланные работы будут размещаться в специальном альбоме конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Присланные работы будут распределены по трём возрастным категориям: 6–8 лет, 9–12 лет, 13–18 лет. В каждой категории будут определены три победителя (первое, второе и третье места), которые получат памятные призы. Результаты конкурса организаторы объявят 12 апреля, в День космонавтики.