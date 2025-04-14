Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За ночь над регионами России сбили 52 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

33 дрона сбили над Брянской областью, 10 – над Орловской областью, по три – над Тульской и Курской областями, два – над Калужской областью, ещё один БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 апреля 2025

Можно ли забрать единовременно всю сумму накопительной пенсии, объяснили в Соцфонде
14 апреля 2025

Страстная неделя – 2025: чего категорически нельзя делать перед Пасхой
13 апреля 2025

Луну над Плоской башней запечатлели в Пскове
13 апреля 2025

О подвигах советских лётчиков Михаила Жукова, Степана Здоровцева и Петра Харитонова рассказал псковский губернатор
13 апреля 2025

В 33-й раз прошёл праздник народной музыки в честь Бориса Трояновского в Новоржеве
13 апреля 2025

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»
13 апреля 2025

Дождевые тучи принесёт циклон на Северо-Запад
13 апреля 2025

Усвятский мальчик за десять лет создал коллекцию фигурок из пластилина

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...