За ночь над регионами России сбили 52 украинских беспилотника

07:20, 14 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

33 дрона сбили над Брянской областью, 10 – над Орловской областью, по три – над Тульской и Курской областями, два – над Калужской областью, ещё один БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.