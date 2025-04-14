Псковичам рассказали, где искать информацию о значимых событиях в городе
Жителям Пскова сообщили, где можно узнать актуальные новости о событиях в городе. Информацию можно найти не только на официальном сайте, но и на страницах в социальных сетях, отметили в администрации города.
Кроме того, жители могут получать всю необходимую информацию в интернет-сообществах на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram. Там также есть возможность задавать вопросы и обсуждать новости в комментариях.
Найти ссылки на социальные сети администрации города и подведомственных ей учреждений можно здесь.
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