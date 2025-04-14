Псковичам рассказали, где искать информацию о значимых событиях в городе

18:05, 14 апреля 2025, ПАИ

Жителям Пскова сообщили, где можно узнать актуальные новости о событиях в городе. Информацию можно найти не только на официальном сайте, но и на страницах в социальных сетях, отметили в администрации города.

Кроме того, жители могут получать всю необходимую информацию в интернет-сообществах на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджере Telegram. Там также есть возможность задавать вопросы и обсуждать новости в комментариях.

Найти ссылки на социальные сети администрации города и подведомственных ей учреждений можно здесь.