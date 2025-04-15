Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об адаптации семьи переселенцев из Латвии рассказал псковский губернатор

Об адаптации семьи Черноцких – переселенцев из Латвии рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале после личной встречи с прибывшими. Начало этой истории можно найти здесь и здесь.

Глава региона отметил, что каждой семье, переезжающей жить в Россию через границу в Псковской области, оказывается возможная поддержка и сопровождение.

Семью Черноцких на первое время разместили в одном из хостелов Пскова, организовали выездное обслуживание УФМС, МФЦ, помогли устроить детей, открыть счета, перевести документы и оформить регистрацию по новому месту жительства – переселенцы уже купили дом в деревне.

Семья пересекла границу с собакой, пятью кошками и ящерицей. Питомцы, по словам Татьяны Черноцкой, были в шоке от переезда и двухдневного ожидания на границе. О порядке перевозки животных их проконсультировали заранее – все документы были оформлены заблаговременно.

«В большой семье Черноцких все с руками: мужчины – профессиональные сварщики, автомеханики, женщины прежде работали в сфере туризма и общепита. Будем помогать. Такие специалисты у нас востребованы. Люди, которые умеют и хотят работать, обязательно будут трудоустроены», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Первая прогулка на сапбордах по Великой начнётся 19 апреля
15 апреля 2025

Об адаптации семьи переселенцев из Латвии рассказал псковский губернатор
15 апреля 2025

20 апреля в связи с марафоном центр Пскова будет закрыт для автомобилей
15 апреля 2025

XX Международный книжный форум «Русский Запад» открывается сегодня в Пскове
15 апреля 2025

Реставраторы завершают восстановление кованого прапора с Тайловской башни Псково-Печерского монастыря
14 апреля 2025

Михаил Ведерников встретился с семьёй переселенцев из Латвии
14 апреля 2025

О развитии личного бренда и маркетинга поговорили на «Серебряном дожде». Главное
14 апреля 2025

Бренд «Найди себя в Псковской области» представлен на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...