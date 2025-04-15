Об адаптации семьи переселенцев из Латвии рассказал псковский губернатор

08:29, 15 апреля 2025, ПАИ

Об адаптации семьи Черноцких – переселенцев из Латвии рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале после личной встречи с прибывшими. Начало этой истории можно найти здесь и здесь.

Глава региона отметил, что каждой семье, переезжающей жить в Россию через границу в Псковской области, оказывается возможная поддержка и сопровождение.

Семью Черноцких на первое время разместили в одном из хостелов Пскова, организовали выездное обслуживание УФМС, МФЦ, помогли устроить детей, открыть счета, перевести документы и оформить регистрацию по новому месту жительства – переселенцы уже купили дом в деревне.

Семья пересекла границу с собакой, пятью кошками и ящерицей. Питомцы, по словам Татьяны Черноцкой, были в шоке от переезда и двухдневного ожидания на границе. О порядке перевозки животных их проконсультировали заранее – все документы были оформлены заблаговременно.

«В большой семье Черноцких все с руками: мужчины – профессиональные сварщики, автомеханики, женщины прежде работали в сфере туризма и общепита. Будем помогать. Такие специалисты у нас востребованы. Люди, которые умеют и хотят работать, обязательно будут трудоустроены», – подчеркнул Михаил Ведерников.