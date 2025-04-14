Михаил Ведерников встретился с семьёй переселенцев из Латвии

21:30, 14 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с семьёй Черноцких, которая переехала из Латвии в Псковскую область.

«Переселенцы рассказали о жизни в Латвии и о причинах, по которым пришлось уехать. Младший сын Сергея и Татьяны из-за травли в школе не смог посещать занятия. Русские школы закрываются», – подчеркнул в своём Telegram-канале Михаил Ведерников.

По словам старшего сына Иманта, одно только знание русского становится клеймом. Свободное владение государственным языком не имеет значения.

Запрещено всё русское, заметила семья. За просмотр российских телеканалов на территории Латвии следует штраф. Контроль ведётся с помощью спецаппаратуры, а также «добрых соседей» – о таких случаях «модно стучать», рассказала семья Черноцких Михаилу Ведерникову.

«К сожалению, такова теперь государственная политика в Латвии, и не только. Столкнулся лично со схожим примером три года назад, когда мне предлагали подписать документы об осуждении СВО и отречении от России. <...> Уже говорил, что подобными действиями наши соседи стреляют себе в ногу. Это приводит к сокращению населения (адекватные люди бегут от такого режима) и к проблемам в экономике – как минимум из-за сокращения транзита», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что сюжет о семье Черноцких показали на Первом канале.