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Сюжет о семье переселенцев из Латвии в Псковскую область показали на Первом канале

Сюжет о семье Черноцких - переселенцах из Латвии в Псковскую область показали на Первом канале. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Сергей, Татьяна, их дети, внуки, близкие родственники – всего 13 человек – пересекли границу 5 апреля, ожидая до этого очереди почти двое суток. Теперь они живут в Псковской области и у семьи уже есть свой дом в деревне.

«Рассказывал о том, что в Псковской области действует целая программа сопровождения переселенцев, - напомнил Михаил Ведерников. - В режиме одного окна мы помогаем оперативно оформить и перевести документы, определить детей в школу, предлагаем варианты трудоустройства. В каждом случае находим индивидуальный подход. Эта работа начинается задолго до пересечения границы».

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Знакомство с регионом Черноцкие начали с посещения Псковского кремля, рассказали в Псковском музее-заповеднике. Экскурсовод Псковского музея рассказала Татьяне и Сергею и их трём детям об истории Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Здесь церкви. Это окрыляет. Вот хорошо, спокойно. И люди как-то добрее», – поделилась впечатлениями Татьяна Черноцкая.

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