Победителей конкурса «Псковская книга – 2024» наградили в рамках форума «Русский Запад»

22:44, 15 апреля 2025, ПАИ

Победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024» наградили в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад», который открыли сегодня, 15 апреля, в областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ





















































Победителей определили в нескольких номинациях. Так, в номинации «Человек книги» победил кандидат исторических наук, профессор ПсковГУ, почётный работник высшего профессионального образования Анатолий Филимонов, в номинации «Лучшее издание по истории края» – фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня» «Гость немного гостит, да много видит» Вячеслава Козмина, в номинации «Лучшее литературно-художественное произведение» – книга «Моя Россия» Валентины Игнатьевой, в номинации «Лучшее издание патриотической направленности» – книга «Когда подвиг и есть судьба. Александр Матросов. Правда, версии, вымыслы и реконструкции» Андрея Канавщикова, в номинации «Сохраняя семейные традиции» – книга «Хвойша» Ольги Серебровой, в номинации «Поэзия, посвящённая специальной военной операции» – книга «Кровоток» Светланы Размыслович, в номинации «Лучшее издание для детей» – книги «Мудрые сказки кота Демьяна» и «Тропой легенд, тропой преданий» Евгении Русаковой.

Кроме того, специальными дипломами отмечены Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова – за издание книг к 80-летию образования Псковской области, Печорское общество краеведов – за издание книг об истории малой родины и за книгу «Не прервётся связь времён», коллектив ПсковГУ – за подготовку и издание учебно-методического комплекта для образовательных учреждений «Псковский край. Непокорённые», Изборский музей-заповедник – за подготовку и выпуск изданийоб истории Изборска, протоиерей Михаил Иванов – за монографию, посвящённую Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII – начале XX века.

Напомним, что конкурс «Псковская книга» ежегодно проводят с целью выявления и поддержки социально значимых проектов краеведческих, поэтических и художественных произведений псковских авторов и издательств.

Отметим, в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове уже прошло несколько творческих мероприятий и встреч. Презентации книжных изданий, знакомства с авторами книг, художниками-оформителями, интерактивные познавательные программы для детей и взрослых продолжатся до 17 апреля включительно.