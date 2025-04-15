Международный книжный форум «Русский Запад» открыли в Пскове

20:00, 15 апреля 2025, ПАИ

XX Международный книжный форум «Русский Запад», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, открыли в областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова во вторник, 15 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ





















































Форум объединил авторов, пишущих в разных жанрах, издателей, экспертов, критиков, работников библиотек и других учреждений культуры, сотрудников образовательных организаций, а также книголюбов всех возрастов.

К участникам церемонии открытия форума обратилась первый заместитель председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева. Она зачитала приветственный адрес заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой. В нём вице-губернатор назвала форум ключевым мероприятием по поддержке книги и чтения в регионе.

«За годы своего существования «Русский Запад» из обычной книжной ярмарки превратился в интеллектуальное пространство, где обсуждаются актуальные вопросы книжной индустрии, рождаются новые идеи, подводятся итоги и отмечаются профессионалы за их значимый вклад в развитие культуры», – отметила Ольга Тимофеева в своём обращении и также выразила уверенность, что форум пройдёт на высоком профессиональном уровне, позволит построить конструктивный диалог между всеми его участниками и будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере книгоиздания.

В частности, гостям форума представили книжную выставку-ярмарку издательств России, которые привезли в Псков больше 4,5 тысячи книг. Кроме того, в рамках форума наградили победителей конкурса «Псковская книга – 2024» и премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылёва.

Ранее о программе форума, гостях и встречах культурного события на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказали генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова и заведующая региональным центром комплектования и каталогизации документов областной библиотеки Наталья Дуброва.