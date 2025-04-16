Фонтан на Четырёх углах в Пскове запустили в тестовом режиме

13:57, 16 апреля 2025, ПАИ

Фонтан на Четырёх углах в Пскове запустили в тестовом режиме, передаёт корреспондент ПАИ. Официальный запуск намечен на пятницу, 18 апреля.

Ранее об этом сообщал глава города Борис Елкин. Сейчас специалисты Службы благоустройства города готовят фонтан к новому сезону: проводится тестирование оборудования.

Напомним, что фонтан в сквере имени 60-летия Великого Октября (Четыре угла) торжественно открыли 27 июля 2024 года. Фонтан оснащён светомузыкальными эффектами. Он также способен транслировать на водном экране лазерные проекции и реалистичные видеоизображения. Появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.