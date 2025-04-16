Набирающий популярность сервис «Госуслуги. Дом» обсудили в программе «Среда обитания». Главное
Заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 апреля.
Главное из эфира:
- в целом в России уже 9 млн пользователей подключились к платформе «Госуслуги. Дом». В Псковской области приложение установили около 34 тысяч жителей;
- чтобы установить приложение «Госуслуги. Дом», его необходимо скачать и пройти идентификацию через портал «Госуслуги»;
- приложение позволяет оплачивать жилищно-коммунальные услуги, передавать показания приборов учёта, участвовать и проводить общие собрания жильцов многоквартирных домов, общаться в чате с соседями, отправлять обращения в ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, органы власти, получать информацию о сроках капитального ремонта дома и о планируемых работах. Также пользователь может видеть всю информацию о имеющейся в его собственности недвижимости;
- через приложение жители Псковской области уже отправили 10 тысяч заявлений;
- в Псковской области насчитывается 6 020 многоквартирных домов, информация практически обо всех уже внесена в «Госуслуги. Дом». В настоящее время загружаются данные о последних 201 доме;
- если пользователь заметил какие-либо неточности в информации о своей недвижимости, приборах учёта, счетах за ЖКУ, он может отправить соответствующее обращение через приложение «Госуслуги. Дом» – и изменения будут внесены;
- общее собрание жильцов через приложение могут организовать как управляющая компания, так и сами жильцы. Все протоколы собраний остаются в архиве;
- приложение продолжает развиваться, и сейчас идёт работа по подключению аварийно-диспетчерской службы. Также ожидается, что в перспективе ресурсоснабжающие организации получат возможность информировать жителей конкретных домов о планируемых отключениях;
- несобственники жилья могут получить гостевой доступ. Он позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать квитанции за ЖКУ, направлять обращения. При этом участвовать в собраниях жильцов и чатах соседей они не могут. Такой гостевой доступ удобен для арендаторов жилых помещений или родственников пожилых людей, которые сами не могут пользоваться приложением;
- жители частных домов также могут передавать показания приборов учёта и оплачивать квитанции за ЖКУ через приложение «Госуслуги. Дом».
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Набирающий популярность сервис «Госуслуги. Дом» обсудили в программе «Среда обитания». Главное
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