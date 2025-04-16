Набирающий популярность сервис «Госуслуги. Дом» обсудили в программе «Среда обитания». Главное

21:37, 16 апреля 2025, ПАИ

Заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 апреля.

Главное из эфира: