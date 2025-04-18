Из Псковской области на парад Победы в Москву поедет единственный в регионе ветеран, оборонявший Ленинград

21:19, 18 апреля 2025, ПАИ

Из Псковской области на парад Победы в Москву поедет участник Великой Отечественной войны Геннадий Иванович Василюк – единственный в регионе ветеран, оборонявший Ленинград. Об этом сообщила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева во время заседания организационного комитета «Победа» сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области





Геннадий Иванович Василюк родился 24 августа 1928 года в городе Ораниенбауме (ныне город Ломоносов Ленинградской области). 13-летним мальчишкой в блокадном Ленинграде он стал сыном полка 4-го отдельного Краснознамённого батальона связи, где получил специальность телеграфиста. Во время войны Геннадий Василюк работал на телеграфном буквопечатающем аппарате СТ-35 и аппарате Морзе. Принимал участие в снятии блокады Ленинграда, сражался за Пулковские высоты, освобождал Гдовскую и Плюсскую земли, Эстонию и Карельский перешеек. Полученная на фронте профессия пригодилась ему и в мирное время: до пенсии Геннадий Иванович работал начальником эксплуатационного узла связи в городе Апатиты Мурманской области.

Геннадий Василюк награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Напомним, что в феврале этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента России Владимира Путина вручил Геннадию Василюку медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда глава региона также пообщался с Геннадием Ивановичем и его супругой Лилией Фёдоровной. В ходе разговора ветеран поделился воспоминаниями о тяжёлом военном времени, а также рассказал о работе с молодёжью.