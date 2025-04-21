Александр Котов: В Псковской области задан вектор на укрепление престижа муниципальной службы

13:47, 21 апреля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём местного самоуправления, который отмечается сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Приоритет в деятельности муниципальной власти – доверительный диалог с людьми и работа на благо жителей. Ежедневно вам приходится сталкиваться с множеством житейских вопросов и проблем, и от того, насколько оперативно и эффективно эти задачи будут решены на местном уровне, зависит благополучие граждан», – отметил Александр Котов.

В этом году к празднованию Дня местного самоуправления Псковская область подошла с очень значимым результатом: все муниципальные образования региона преобразованы в муниципальные округа, заметил спикер Собрания. Переход на одноуровневую систему местного самоуправления повысит доступность власти для населения, позволит оптимизировать бюджетные отношения и внедрить единый подход к формированию нормативно-правовой базы, подчеркнул он.

Кроме того, регион взял курс на укрепление престижа муниципальной службы, отметил Александр Котов. «Убеждён, что выбранный вектор будет способствовать развитию территорий и стимулировать общественную инициативу», – подчеркнул он.

«Примите благодарность за достойный и честный труд, неравнодушное отношение к людям и преданность родной земле! Мира и благополучия!» – заключил Александр Котов.