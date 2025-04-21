Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела Псковского кремля

22:09, 21 апреля 2025, ПАИ

В Троицком соборе в Псковском кремле продолжается реставрация. Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Ранее было проведено укрепление фундаментов и грунтов по всему периметру исторического помещения.

«Работа уникальная по своей сложности, глубина бурения для инъектирования – два метра. Раствор закачивался под давлением шесть атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 милиметра», – отметили специалисты.

По их словам, укрепление происходило в два этапа: на первом этапе – на два метра, на втором – на полную глубину фундаментов. Затем выполняются работы по укреплению грунтов.

Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Ранее сообщалось, что реставрация и благоустройство территории вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове завершатся в 2026 году.