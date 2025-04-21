Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела Псковского кремля

В Троицком соборе в Псковском кремле продолжается реставрация. Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Ранее было проведено укрепление фундаментов и грунтов по всему периметру исторического помещения.

«Работа уникальная по своей сложности, глубина бурения для инъектирования – два метра. Раствор закачивался под давлением шесть атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 милиметра», – отметили специалисты.

По их словам, укрепление происходило в два этапа: на первом этапе – на два метра, на втором – на полную глубину фундаментов. Затем выполняются работы по укреплению грунтов.

Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Ранее сообщалось, что реставрация и благоустройство территории вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове завершатся в 2026 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 апреля 2025

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае
21 апреля 2025

Более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области
21 апреля 2025

Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
21 апреля 2025

Жители Псковской области могут выбрать объекты благоустройства в своём населённом пункте
21 апреля 2025

Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела Псковского кремля
21 апреля 2025

Псковские школьники стали участниками профильной смены «Биосфера»
21 апреля 2025

Торжественная церемония заключительного этапа ВсОШ по литературе прошла в Пскове
21 апреля 2025

Владимир Путин восхитился успехами 76-й Псковской дивизии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...