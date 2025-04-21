Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела Псковского кремля
В Троицком соборе в Псковском кремле продолжается реставрация. Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Ранее было проведено укрепление фундаментов и грунтов по всему периметру исторического помещения.
«Работа уникальная по своей сложности, глубина бурения для инъектирования – два метра. Раствор закачивался под давлением шесть атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 милиметра», – отметили специалисты.
По их словам, укрепление происходило в два этапа: на первом этапе – на два метра, на втором – на полную глубину фундаментов. Затем выполняются работы по укреплению грунтов.
Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.
Ранее сообщалось, что реставрация и благоустройство территории вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове завершатся в 2026 году.
Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!» пройдёт в Великих Луках в мае
Более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области
Зумеры, выгорание и тренды в найме: директор по персоналу псковской компании стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Жители Псковской области могут выбрать объекты благоустройства в своём населённом пункте
Специалисты занимаются инъектированием трещин в сводах Серафимовского придела Псковского кремля