Бивол сохранит титул WBA: бой с Бенавидесом не назначат
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не планирует обязывать Дмитрия Бивола защищать титул против американца Дэвида Бенавидеса, и россиянину не грозит лишение пояса, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Бивола.
Ранее Boxing Scene назвал Бенавидеса претендентом на титул WBA Super в полутяжелом весе, которым владеет Бивол. Напомним, что россиянин отказался от пояса WBC после назначения защиты против Бенавидеса, который получил титул без боя.
34-летний Бивол имеет 24 победы, из которых 12 нокаутом и одно поражение. Он владеет поясами WBA, IBF и WBO. В конце года у него запланирован третий бой против Артура Бетербиева.
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