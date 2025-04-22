Бивол сохранит титул WBA: бой с Бенавидесом не назначат

17:34, 22 апреля 2025, ПАИ

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) не планирует обязывать Дмитрия Бивола защищать титул против американца Дэвида Бенавидеса, и россиянину не грозит лишение пояса, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Бивола.

Ранее Boxing Scene назвал Бенавидеса претендентом на титул WBA Super в полутяжелом весе, которым владеет Бивол. Напомним, что россиянин отказался от пояса WBC после назначения защиты против Бенавидеса, который получил титул без боя.

34-летний Бивол имеет 24 победы, из которых 12 нокаутом и одно поражение. Он владеет поясами WBA, IBF и WBO. В конце года у него запланирован третий бой против Артура Бетербиева.

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