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Общество

Стоимость поездок на такси в России выросла более чем на 20%

Стоимость поездок на такси в России за год выросла на 22 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков МТС Банка.

Фото: ПАИ

В первом квартале этого года средний чек по всем регионам РФ достиг 460 рублей. За этот же период эксперты отметили уменьшение количества поездок на 35 %. Теперь вместо вызова такси россияне отдают преимущество общественному транспорту. Об этом говорят цифры: с января 2025 года и по текущее время количество трансакций выросло на 17 %. Также жители страны стали активнее пользоваться каршерингом – спрос на автомобиль в аренду возрос на 11 %.

Напомним, что в Псковской области в марте индекс потребительских цен вырос на 1,07 %.

Добавим, что на майских праздниках изменится расписание автобусов Псков – Санкт-Петербург – подробнее о них можно узнать здесь.

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