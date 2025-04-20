В Псковской области цены на услуги зарубежного туризма выросли почти на 6%

14:46, 20 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области цены на услуги зарубежного туризма в марте текущего года по сравнению с февралём выросли на 5,32 %, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Также на 1,6 % подорожали услуги гостиниц и прочих мест проживания и на 1,02 % – телекоммуникационные услуги. В целом индекс потребительских цен в марте вырос на 1,07 %.

Отметим, что саниторно-оздоровительные услуги в Псковской области подешевели на 0,88 %. Кстати, в профсоюзных санаториях региона стало отдыхать больше людей. Так, с января по март 2025 года в местных здравницах отдохнули 363 человека, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по количеству отдохнувших стал санаторий «Хилово».