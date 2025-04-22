Расписание автобусов Псков – Санкт-Петербург изменится на майских праздниках

18:00, 22 апреля 2025, ПАИ

Опубликовано обновленное расписание движения автобусов по маршруту «Псков – Санкт-Петербург – Псков» на майские праздники. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отправление из Пскова осуществляется от конечной остановки общественного транспорта на улице Рокоссовского, из Санкт-Петербурга – от парковки у гостиницы «Россия», возле станции метро «Парк Победы».

Для удобства пассажиров предусмотрены дополнительные остановки по маршруту, а также возможность доставки до аэропорта Пулково.

Для справок и бронирования билетов звоните по телефону: 8 (800) 234-39-03. Рекомендуется заранее забронировать поездку и сохранять расписание, чтобы не пропустить удобный рейс в праздничные дни.