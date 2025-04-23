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Общество

21 млн рублей должна будет вернуть администрация Великих Лук в областной бюджет

Арбитражный суд Псковской области взыскал с администрации Великих Лук более 21 млн рублей субсидии, предоставленной из областного бюджета. Средства выделялись на дорожную деятельность, однако целевые показатели в 2021-2023 годах не были достигнуты, пояснили ПАИ в пресс-службе суда.

Отметим, что в Пскове сезон ремонта дорог открылся месяц назад. С планами по обновлению городских улиц можно ознакомиться здесь.

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