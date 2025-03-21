В Пскове открыт сезон дорожных работ
Сезон дорожных работ в Пскове официально открыт, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
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Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина
На улице Генерала Маргелова уже стартовал подготовительный этап создания тротуаров, общая длина которых составит 130 метров. Основные работы запланированы с начала следующей недели.
Кроме того, на улице Леона Поземского специалисты устанавливают новый бордюр и готовят основание тротуаров. Работы начались три дня назад, отметил Борис Елкин.
«В этом году охватим участок от границы города Пскова до улицы Чудской», – добавил глава города.
Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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