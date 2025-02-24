Планами по ремонту улиц в этом году поделился глава Пскова
Планами по ремонту дорог в этом году поделился глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Борис Елкин напомнил, что с этого года ремонт дорог будет проводиться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал правопреемником проекта «Безопасные качественные дороги».
В Пскове в этот нацпроект включены три объекта: улицы Максима Горького и Генерала Маргелова (контракты на их ремонт уже заключены) и улица Леона Поземского (определяется подрядчик).
Кроме того, за счёт регионального дорожного фонда продолжится восстановление тротуаров на улице Госпитальной и начнётся ремонт улицы Некрасова. Завершится капитальный ремонт комплекса дорог в микрорайоне Шабаны и улицы Германа.
«Планируется ремонт картами дворовых территорий. Также обсчитываем ещё несколько улиц и ищем дополнительные источники финансирования», – уточнил Борис Елкин.
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