Планами по ремонту улиц в этом году поделился глава Пскова

11:11, 24 февраля 2025, ПАИ

Планами по ремонту дорог в этом году поделился глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Борис Елкин напомнил, что с этого года ремонт дорог будет проводиться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал правопреемником проекта «Безопасные качественные дороги».

В Пскове в этот нацпроект включены три объекта: улицы Максима Горького и Генерала Маргелова (контракты на их ремонт уже заключены) и улица Леона Поземского (определяется подрядчик).

Кроме того, за счёт регионального дорожного фонда продолжится восстановление тротуаров на улице Госпитальной и начнётся ремонт улицы Некрасова. Завершится капитальный ремонт комплекса дорог в микрорайоне Шабаны и улицы Германа.

«Планируется ремонт картами дворовых территорий. Также обсчитываем ещё несколько улиц и ищем дополнительные источники финансирования», – уточнил Борис Елкин.