Россияне мечтают о зарплате в валюте: доллары и евро в приоритете

13:17, 23 апреля 2025, ПАИ

53 % опрошенных россиян хотели бы, чтобы их зарплату полностью платили в иностранной валюте, пишет Forbes со ссылкой на международную платформу Stape.

Аналитики опросили пять тысяч человек от 18 до 55 лет. 33 % из них рассказали, что хотят получать зарплату в долларах, 28 % – в евро, 20 % – в китайских юанях. Только 8 % респондентов готовы получать доход в рублях. Среди менее популярных вариантов участники опроса назвали криптовалюту (16 %), британский фунт (8 %) и швейцарский франк (3 %).

Отвечая на вопрос о комбинированной зарплате, 28 % опрошенных ответили, что хотели бы получать больше половины дохода в валюте, а 25 % – хотя бы треть заработка.

Респонденты-мужчины чаще выбирали зарплату в долларах – таких 36 %, а участницы опроса – в евро, их 32 %. Большая часть анкетируемых, а именно 39 %, предпочла бы копить валюту, не переводя её в рубли, а ещё 32 % вложились бы в инвестиции.

Ранее экономист рассказал россиянам, что сейчас следует задуматься о покупке американской валюты, если человек планирует формировать долгосрочные сбережения или их часть в долларах. О том, кому не следует приобретать валюту, читайте здесь.