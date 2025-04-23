Стоит ли сейчас покупать доллары, объяснил эксперт

10:24, 23 апреля 2025, ПАИ

Стоит ли россиянам покупать доллары сейчас, когда американская валюта с начала года по отношению к рублю упала почти на 30 %, объяснил экономист Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.

Так, россиянам, которые планируют формировать долгосрочные сбережения или их часть в долларах, следует задуматься над покупкой американской валюты – в силу намечающегося укрепления доллара к рублю это лучшее время для приобретения, сказал эксперт. Он также акцентировал внимание на том, что не следует связываться с долларами, если суммы для накопления небольшие.

На сегодняшний день вложение в банки – наиболее доходный инструмент, причём без хлопот и забот, уверен Михаил Беляев. Однако, чтобы выиграть или хотя бы выйти в ноль, нужно дождаться укрепления курса доллара хотя бы на 10 %.

Отметим, что расчётный курс американской валюты, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, 21 апреля упал до 79,94 рубля – это первое такое снижение с 19 июня прошлого года.

Напомним, что цены на технику в России рухнули на 10–20 %. Основной причиной этому стало снижение курса доллара.