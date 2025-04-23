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Спорт

Боксёры Псковской области участвуют во всероссийских соревнованиях в Балашихе

Боксёры Псковской области участвуют во Всероссийских соревнованиях на призы Дмитрия Двали, которые проходят в Балашихе с 22 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.

Фото предоставила Олег Лаптев

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов 15-16 лет из 24 регионов страны. За победу в этих состязаниях можно получить разряд кандидата в мастера спорта.

Команду Псковской области представляют Илья Новиков, Семён Макаров и Алексей Седунов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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