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Вернётся ли зима в Европейскую Россию, рассказали метеорологи

Вернётся ли зима в Европейскую Россию, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

Сегодня южная и центральная части Русской равнины по-прежнему будут находиться под влиянием антициклона, поэтому ожидается солнечная погода. При этом на Севере и Северо-Западе будут действовать волновые циклоны, что приведет к дождям, местами сильным, говорится в сообщении.

Из-за противостояния холодного циклона и теплого антициклона температурный режим на Русской равнине будет весьма контрастным. В средней полосе благодаря относительно ясной погоде температура в полуденные часы вновь поднимется от +23 до +28 градусов. В то же время на Севере плотная фронтальная облачность не позволит температуре подняться выше +5…+10 градусов, отметили метеорологи.

По их словам, холодный воздух более плотный и тяжёлый, поэтому он всегда вытесняет тёплые воздушные массы. Уже завтра атмосферный фронт достигнет Центральной России, в результате чего температурный режим на большей части Русской равнины станет заметно прохладнее, чем обычно для этого региона, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что северный ветер не даст псковичам согреться 24 апреля.

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