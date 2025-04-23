Депутат Алеся Михачёва стала гостьей программы «Среда обитания». Главное
Депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу № 2 Алеся Михачёва стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 апреля.
Главное из эфира:
- в округе № 2 юбилейные награды к 80-летию Победы уже вручены. Получить их должны были 82 ветерана, лишь нескольких из них не удалось отыскать по месту жительства – награды вернулись в гордуму и ожидают там своих героев;
- пожилые псковичи рады вниманию государства и памятным наградам, охотно рассказывают о своей жизни, показывают фотографии: «Люди всегда плачут, вспоминая те годы... Они очень душевные, добрые, человечные»;
- территория округа № 2 включает привокзальный район, район улицы Яна Фабрициуса, «Лепеши», «Болото». Проблемы там те же, что и в других частях города и в основном касаются сферы деятельности управления городского хозяйства администрации Пскова: уборка мусора, дороги, уличное освещение, парковки;
- Алеся Михачёва регулярно проводит приёмы граждан в библиотеке «Диалог» на территории района Лепеши. Это место не всем жителям округа удобно, поэтому депутат планирует открыть дополнительные точки для приёма в школах;
- для тех жителей округа, кто не пользуется интернетом, организуют выезды на дом: «Мы выезжаем, общаемся, помогаем оформить обращение». Все остальные могут пользоваться группой в соцсети «ВКонтакте» для оперативного взаимодействия с депутатом, либо позвонить Алесе Михачёвой;
- пока на территории округа создан только один ТОС на улице Гагарина: жители сами объединились для того, чтобы установить в своём дворе детскую площадку;
- на территории округа регулярно проводятся субботники, которые объединяют молодёжь и пенсионеров. В этом году планируется проводить в округе мероприятия под названием «Игры нашего двора».
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