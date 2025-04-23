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Псковские спасатели поборолись за звание лучшей команды МЧС России

Сборная команда Главного управления МЧС России по Псковской области поборолась за звание лучшей команды МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте среди субъектов СЗФО в Сыктывкаре, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе соревнований участникам было необходимо оперативно стабилизировать транспортное средство, обесточить аккумулятор, деблокировать «пострадавших» из повреждённого автомобиля, ликвидировать очаг возгорания. Особое внимание уделялось оказанию первой помощи пострадавшим и передаче их медикам.

В соревнованиях приняли участие 13 сильнейших команд из Санкт-Петербурга, Мурманской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Калининградской и Архангельской областей, Ненецкого АО, Республики Коми и Карелии.

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