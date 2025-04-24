Два населённых пункта образовано на территории Порховского округа

14:56, 24 апреля 2025, ПАИ

Предложения о присвоении двум вновь образованным деревням в Порховском муниципальном округе наименований «Никандрова Пустынь» и «Уболотье» одобрило Псковское областное Собрание депутатов на 44-й сессии сегодня, 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Инициатива об образовании населённых пунктов исходила от органов местного самоуправления. Необходимость официальной регистрации географических объектов связана с соблюдением прав и законных интересов граждан, проживающих либо планирующих проживать на указанных территориях.

В границах деревни Уболотье находятся пустующие земельные участки, которые желают приобрести граждане для строительства жилых домов. Кроме того, несмотря на отсутствие постоянных жителей, имеются собственники двух домов и трёх земельных участков.

На территории деревни Никандрова пустынь расположена Свято-Благовещенская Никандрова пустынь – монастырь Псковской епархии Русской православной церкви. На сегодняшний день в обители постоянно проживают 45 человек и 25 человек – временно.

В соответствии с процедурой, предложение об образовании деревень одобрило окружное собрание депутатов и направило соответствующее ходатайство в областное Собрание. Пакет документов также поступил губернатору. Глава региона счёл инициативу обоснованной и поддержал.

Постановления регионального парламента будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.